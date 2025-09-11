元「小学生ホスト」琉ちゃろ、高校生になった姿にネット驚き 「イケメンすぎやろ」「いい男になって」
チャンネル登録者数82万超の人気YouTuber・ちいめろさんが、TikTokに息子の琉ちゃろさん、娘のまひめろさんの動画を公開。かつて「保育園児ホスト」「小学生ホスト」として注目された琉ちゃろさんの近影が「イケメン」と話題になっている。
「琉ちゃろのお誕生日に家族旅行」
琉ちゃろさんは2025年9月現在、高校2年生。まひめろさんは中学3年生だ。
ちいめろさんは9月1日、TikTokで、「琉ちゃろのお誕生日に家族旅行」と投稿。プールで水をかけ合ってはしゃぐ琉ちゃろさんとまひめろさんの動画を公開した。
9月2日にも、「家族でプール遊び楽ちいめろ」として、琉ちゃろさん、まひめろさんと、ちいめろさん、愛犬のおもちがプールで遊ぶ動画を公開した。
コメント欄には「まてまていけめんすぎる」「りゅうちゃろ...大きくなって...」「りゅうちゃんイケメンすぎやろがい」「りゅうちゃろ、いい男になって...」などと書き込まれている。@chiimelo74
琉ちゃろのお誕生日に家族旅行???? 恋風 - 幾田りら ? @chiimelo74
家族でプール遊び楽ちいめろ??? 恋風 - 幾田りら