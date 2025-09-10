9月9日、札幌市内でSUPER EIGHT横山裕によるファンクラブ会員限定のBBQイベントが開催された。そこに参加したファンから多数のレポートがSNS上に続々と届いたのだが、その衝撃的なイベント内容が話題となっている。

一人一人と握手・撮影の“神対応”

「このイベントは9日の11時と15時の2回、BBQが行われ、北海道名物のジンギスカンを筆頭に食べ飲み放題。しかも、その価格が9800円という安さなので、7月の告知時から《安すぎる》という指摘が多数ネット上にあがっていました」（芸能ジャーナリスト、以下同）

そんな話題のイベントが9日ついに開催。SNSには「#横山裕のBBQ」というハッシュタグが出現し、イベントに参加したファンから次々とレポートが届いた。

「それによると、イベント中、横山さんはファンが座るテーブル一卓一卓を周り、一人一人と話したり握手したりと気配りされていたそうです。さらに、一卓ずつ横山さんと記念撮影をする場面も。食事を楽しむだけでなく、マルバツクイズなどの企画も用意されていたようで、“推し”との夢のような交流が行われたことが伺えました」

限られたチケットを手にしたファンからの喜びの報告はXでまたたくまに話題に上がり、距離感の近さに驚く声が並んだ。

《こんな神イベントある？》

《誰のを読んでもファンの夢物語にしか見えないんだけど、あれ全部現実なの？》

《1万円....やばすぎる...お得すぎるだろって頭抱えてる》

設定された価格に改めて驚く声も多く上がっていた。

「STARTO ENTERTAINMENTの所属タレントとファンとの交流は、これまではライブが一般的でした。ここ最近、ハイタッチ会やファンミーティングなどの形態も増えてきた印象ですが、今回の横山さんのイベントほど至近距離のものは初めてではないでしょうか。横山さんはファンクラブ発足時にも、『ファンとバーベキューがしたい』と言っていたこともあり、念願がかなった形なのかもしれません」

横山といえば『24時間テレビ』（日本テレビ系）のチャリティーランナーとして105キロを完走したことも記憶に新しい。そこで明かされた壮絶な生い立ちに驚いた視聴者も多かった。今回の破格の価格設定も、横山が歩んできた人生における“価値観”が関係しているのではと前出の芸能ジャーナリストは指摘する。

「横山さんが幼少期のころは家庭が裕福ではなく、中学を卒業してから建設会社に就職。そのかたわら、ジャニーズJr.として活動していました。さらに、母親の闘病が始まると2人の弟の学費や生活費を工面。ステージでキラキラ輝いていた横山さんの背景には、お金への苦労があったのです。苦しかった過去の経験から社会に還元したいという思いが、今回のイベントの価格設定にも現れているのではないでしょうか」

横山の想いが詰まった今回のイベント、ファンにとってかけがえのない時間だったに違いない。