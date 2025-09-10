年々ルールやシステムが進化し続けている東京ディズニーリゾート。今回は、東京ディズニーリゾートの裏ワザや上手な回り方を紹介している、最強MAP＆攻略隊調査隊の皆さんに、パークへのお出かけを100%楽しむために避けるべき「NG行動」と、押さえておくべきポイントを紹介してもらいました。ちょっとの時間と手間だけで、なにもしなかった場合と比べて何倍もの楽しさと感動が！ パークに行く際はぜひチェックしてみて。

※この記事は『すっきりわかる東京ディズニーランド＆シー最強MAP＆攻略ワザ 2026年版』（扶桑社刊）を一部抜粋、再構成のうえ作成しています。

まずチェック！スマホと充電器は必須

コロナ以前のパークと大きく変わったのは、なにをするにも「アプリから」ということ。紙のマップも廃止されたため、マップを見るのも、待ち時間を確認するのも、以下で紹介する新システムの申し込みもすべてアプリから。あっという間に充電がなくなってしまうので、モバイルバッテリーは必ずもっていきましょう。

NG1：「当日券」で入場しようとする

感染症拡大防止の観点から、以前に比べてパーク入場者数が劇的に絞られ、チケットブースでの販売も中止になりました。

そのあと、パークチケットの販売は基本的にアプリ＆オンライン上のクレジット決済による事前購入となり、一部のパスポートも販売中止となっています。お出かけの際は、必ず事前にチケットを購入するようにしましょう！

NG2：「DPA」を効果的に使わずに並ぶ

東京ディズニーシーの新設エリア『ファンタジースプリングス』は2025年1月初旬まで入場制限があったものの、2025年9月現在、自由に入場ができるようになりました。ただし、混雑状況によっては制限がかかる可能性も。

アトラクションなどを効率的に回りたければ、事前にディズニー・プレミアム・アクセス（DPA）の取得が必須。予算と相談しながら回り方を検討しましょう！

●ディズニー・プレミアム・アクセスって？

「ディズニー・プレミア・アクセス」は、以前に発券されていたが終了した「ファストパス」（無料）の有料版ともいえるシステム。アトラクション利用やショー鑑賞を効率的に体験することができます。略して「ディーピーエー（DPA）」と呼ぶことも。

対象は超人気アトラクションとパレードやショー。アトラクションならば専用のルートがあり、たとえば2時間待ちの列を10分に短縮できるのも普通のこと。ショーやパレードは用意された専用エリアからストレスなく鑑賞できます。

取得には、パーク入園後に東京ディズニーリゾートの公式アプリを開き、「DPA」のロゴマークをタップして、画面の指示に従います。時間指定ができますが、発行数には限りがあるので早いもの勝ち！

NG3：「ファストパス」でアトラクションに乗ろうとする

パークでのアトラクション攻略のカギはファストパス（FP）が常識でしたが、2023年6月に終了が発表されました。

以降は「40周年記念プライオリティパス」という、ほぼFPに近いシステムが導入されました。お目当てのアトラクションがある際は、以下を参考にパスを取得してみて！

●プライオリティパスって？

正式名称は「東京ディズニーリゾート40周年記念プライオリティパス」。かつて終了したFPとほぼ同じで、人気アトラクションに並ぶ時間を短縮できるパスです。

パーク入園後に東京ディズニーリゾートの公式アプリを開き、「40周年記念プライオリティパス」のマークをタップし、画面の指示に従い取得。1日の発行数は限りがあり、時間帯を選択することもできないのでご注意ください。

申し込み順に早い時間からなくなっていきますので、お目当ての施設があれば、入園後にとにかく速攻で取得するのがおすすめ。

NG4：キャラクターと写真を撮るために「列に並ぶ」

2025年9月現在、一部のゲストが多く集まるショーやグリーティングの施設や会場では、直接訪れても入場や体験ができず、列に並ぶこともできなくなりました。これらのプログラムを体験するには「エントリー受付」というルールに従った申し込みが必要に！

●エントリー受付って？

2020年9月にオープンした新アトラクションやグリーティング施設を体験するために登場した、抽選制の新ルール（システム）。現在はショーやグリーティングが対象です。

以前もパークでは、ショー鑑賞などの入場方式として、抽選会場に設置の専用機を利用した抽選がありましたが、現在はスマホのアプリを利用して申し込む「エントリー受付」のシステムに移行。

利用には東京ディズニーリゾートの公式アプリを開き、「エントリー受付」マークをタップ。そのあとは表示される選択に従って進めば完了です。

申し込みは1つの施設で1日1回のみ。当選でない場合（落選）は「予約を手配できませんでした」と表示されます。

当選の場合は、指定された時間に目的の施設に行き、アプリの「プラン」から「パス表示」をタップ。表示された二次元コードを施設の機械にかざすかキャストに提示します。そのあと、キャストの指示により入場！

「プライオリティパス」は先着順で順番に利用できる時間帯が与えられますが、「エントリー受付」はゲストが選ぶ希望時間帯ごとの抽選制です。

NG5：人気ショップに予約なしで並ぶ

新型コロナウイルスの流行以前は、パーク内のショップのほとんどは並んで待つことができました。しかし現在は混雑状況により、一部のショップなどは勝手に並ぶことができず、並ぶためには「スタンバイパス」の取得が必要になるケースも。

●スタンバイパスって？

新エリア「ファンタジースプリングス」のアトラクション入場や一部のレストラン、ショップなど、目的の施設に入場したい人が施設に並ぶときに必要なもの。一種の入場整理券のようなものでアプリから申し込みます。

対象施設は時期により増減し、対象であってもその日の状況により発行が除外される日や時間帯もあります。申し込み可能な時間はケースバイケースで、人気の施設は午前中や昼前後に発行終了となることも。

利用には、東京ディズニーリゾートの公式アプリを開き「スタンバイパス」をタップ。そのあと、利用パークチケットの選択、希望施設と時間帯の選択など、順にアプリの指示に従って取得。

利用可能な時間になると二次元コードが表示されるので、施設のキャストに提示すればOKです。

「エントリー受付」は時間帯の指定があり、なおかつ抽選。「スタンバイパス」は発行中の表示があれば確実に取得できます。