¥¿¥â¥ê¡¡Ç§ÃÎ¾É¤ÎÁ°Ãû¡ÖÁ´Éô¤¢¤ë¡×¤È¹ðÇò¡ÖÀÚ¤ìÌ£°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×»ëÄ°¼Ô¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡È°ÛÊÑ¡É
¡¡9·î6Æü¡¢¡ØÃÎÅªÃµµá¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¡¥¿¥â¥ê¡¦»³Ãæ¿Ìï¤Î¡ª¡©¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£½Ð±é¤·¤¿¥¿¥â¥ê¤ÎÈÖÁÈÃæ¤ÎÈ¯¸À¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤«¤é¥Æ¡¼¥Þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¿¥â¥ê¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡Á¤³¤ì¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ò¤È¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£ÈÖÁÈ¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¤¬¡Ö¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¡×¤È¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¥â¥ê¤Ï¡ÖÀÚ¼Â¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼þ¤ê¤Ë¤âÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤µ¤é¤ËµÈÂ¼¤µ¤ó¤¬¡Ô±ó¤¤ÉÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¶á¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Õ¤È½Å¤Í¤Æ¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡ÔÃû¸õ¤âÁ´Éô¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡Õ¤È¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ô¿Í¤ÎÌ¾Á°¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤·¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¤ë¡Õ¡ÔÎäÂ¢¸Ë¤ò³«¤±¤¿¤é²¿¤·¤Ë³«¤±¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¤Ü¤¦Á³¤ÈÎä¤ä¤Ã¤³¤¤É÷¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡Õ¤Ê¤É¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼ÂÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡º£Ç¯¤Î8·î¤Ç80ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥â¥ê¡£Ç§ÃÎ¾É¤ÎÃû¸õ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤âÆÏ¤¤¤¿¡£
¡Ô¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ï·ò¹¯¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡Õ
¡Ô¡Ø¥¿¥â¥ê¶æ³ÚÉô¡Ù¤¬½ª¤ï¤ëÄ¾Á°¤Î¡Ö¡Ê¥¿¥â¥êÎ®À¸Õª¾Æ¤¡ËÎÁÍý²ó¡×¤Ç¡¢´û¤Ë·ë¹½¥ä¥Ð¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤Ê¤¢¡Ä¡Õ
¡ÔºÇ¶á¤Î¥Ö¥é¥¿¥â¥ê¤â¥¥ìÌ£°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¤Ê¤¡¡Ä¡Õ
¡¡X¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥â¥ê¤¬Ä¹Ç¯Ì³¤á¤Æ¤¤¿´§ÈÖÁÈ¤Ç¤Î°ÛÊÑ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤ë·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥¿¥â¥ê¤Ï¼«¿È¤Î°ÛÊÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö2024Ç¯1·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¿¥â¥ê¤ÈÄáÉÓ¤Î¥Æ¥ì¥ÓDE¤ªÀµ·î2024¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¡£¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¡ÔÊªËº¤ì¤¬¤Ò¤É¤¤¡Õ¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯4·î¤Ë¤Ï´û¤Ë¡¢Ä¹¼÷¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¿¥â¥ê¶æ³ÚÉô¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤â¡¢¡ÈÁí¹çÅª¤ÊÈ½ÃÇ¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Î¼«¿È¤Î¹âÎð²½¤â°ì°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯3·îËö¤Ë¤Ï¡¢2008Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¥Ö¥é¥¿¥â¥ê¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤¬°ìÃ¶½ªÎ»¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤â¡¢¥¿¥â¥ê¤ÎÂÎÄ´¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥é¥¿¥â¥ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤«¤éÆ±¶É¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤¬Éü³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÈÖÁÈ»þ´Ö¤Ï30Ê¬¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Êâ¤Â³¤±¤ë¥í¥±¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤¿·Á¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£ÈÖÁÈºÆ³«»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ô²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÉáÄÌ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸ý¤Ö¤ê¤â¤è¤ê²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ÊÇúÈ¯ÎÏ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÈÖÁÈÂ¦¤âÊÑ²½¤·¤Ê¤¬¤éÊüÁ÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²èÌÌ¾å¤Ç¸µµ¤¤Ê¥¿¥â¥ê¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£