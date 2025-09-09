

中島健人

中島健人が、10月29日に2ndシングル『IDOLIC』（あいどりっく））をリリースする。

【写真】中島健人、2ndシングル『IDOLIC』通常盤ジャケ写

表題曲「IDOLIC」(読み:アイドリック)は、「IDOL」と「HOLIC」を掛け合わせた造語で、これまでアイドルとして生きてきた中島健人の人生を背負い、さらに"アイドル"以上の存在へと進化していく決意表明だ。ファンの心を掴んで離さない、中島健人ならではの毒々しい魅力に囚われてほしいという想いが詰まったキラーチューンに仕上がっている。

9月29日0時00分からは「IDOLIC」の先行配信も決定。８日より、Apple MusicとSpotifyで事前登録がスタートしている。

新ビジュアルとアートワークも公開された。ジャケットは3形態それぞれが異なる世界観をイメージしており、アートディレクターYUKARIによる3DCGが印象的。「IDOLIC」の歌詞から連想された世界が描かれている。

2ndシングル『IDOLIC』は、初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤の3形態でリリース。初回限定盤Aには、今年4月に開催された中島健人全国ツアー「KENTO NAKAJIMA 1st Tour 2025 "N / bias"巡」より、7月17日に行われたLINE CUBE SHIBUYA公演の模様を収録。

楽曲や特典など、収録内容の詳細は後日発表される。

また、各CDショップやECサイトで購入すると先着で『IDOLIC』オリジナルフォトカードをプレゼント。形態ごとに絵柄が異なる。