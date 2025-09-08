リリー・フランキー（61）のラジオ番組「スナックラジオ」（TOKYO FM）のアシスタントを務めるアーティストで、妊娠を発表したBABI（33）が8日、X（旧ツイッター）を更新。一部から受けた心無い声や振る舞いに思いをつづった。

BABIは「妊娠中の恨みとか産後の恨みって旦那さんやパートナーにだけに対してじゃないから」と書き出し、「妊娠中に言われた酷い言葉たちは一生忘れないよ。妊娠中にされた嫌な事も一生忘れないよ」と言及。「どんなに今まで信用を積み重ねてた関係だとしても尊敬してたとしても一生忘れないよ。笑顔で対応するけど忘れてあげない」と怒りをにじませた。

BABIは6月、2020年4月から“アルバイト女子店員”として出演している「スナックラジオ」を当面休演することをインスタグラムのストーリーズで報告。「いつかまた出られたらいいな！と思います」と復帰への思いも明かしつつ、休演理由については「自分の口から説明しなきゃいけないと思っているんですが 今はまだ感情や状況の整理がついていないのと 意外と口下手なのでまだ上手く説明出来ないのが心境です」としていた。その後、妊娠を報告したが、番組休演との関連については「最近ストーリーでみんなを心配させちゃったけど妊娠報告が理由ではないです。全く別です。みんな心配してくれてありがとう」とつづっていた。