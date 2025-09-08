平成時代に主に放送されていた大家族モノのテレビ番組。令和の時代となり今、ある大家族がにわかに注目を集めている。15人の大家族「うるしやま家」だ。フジテレビの23時台の番組で密着され、6週に渡り放送されているのだ。これまでの大家族モノとの違いと、人気の理由とは？ コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。

「何で深夜23時に“大家族モノ”が放送されているの？」と思った人が多いのではないでしょうか。

現在、『密着！15人大家族うるしやま家』（フジテレビ系、月曜23時〜）が8月18日から9月22日までの6週連続で放送されています。同番組は2016年から6度にわたって地上波で放送したあと、2024年からFODに舞台を移して配信開始。そこで人気を得たことで再び地上波で放送されることになり、今年5〜6月の4週連続に続いて、8〜9月にも6週連続で月曜夜に放送されています。

ただテレビの大家族モノと言えば、主に平成時代に流行った番組。なぜ令和の今、大家族モノの『うるしや家』が人気なのか。なぜゴールデンタイムの大型特番ではなく、深夜帯の連続放送と配信なのか。その背景と魅力を掘り下げていきます。

「大家族」を覆す底抜けの明るさ

うるしやま家は、亨パパ（53歳）、佳月ママ（47歳）、長男・葵くん（26歳）、長女・海音ちゃん（23歳）、次女・柚杏ちゃん（大4）、次男・凛くん（高3）、三男・璃くん（高2）、四男・瑠くん（高1）、三女・美心ちゃん（中3）、四女・菜夢ちゃん（中2）、五女・空蘭ちゃん（小6）、六女・月姫ちゃん（小4）、五男・碧くん（小2）、六男・叶くん（小1）、七女・春音ちゃん（4歳）の六男七女・計15人。

番組では2016年から9年間にわたって密着取材し、大家族ならではの生活や家族関係、家事や育児だけでなく、「佳月ママ2度の妊娠出産」「長男・長女の巣立ち」「高校・大学受験」「コロナ禍の暮らし」などのドラマティックなシーンを放送してきました。

なぜ令和の今、うるしやま家が人気なのか。最大の理由は「これまでの大家族モノのイメージを覆すような明るさ」と言われています。

美容室を経営しているため夫婦ともに土日が仕事で子どもと休みが合わないながら、うるしやま家のパパママはイベントが大好き。子どもたちと一緒になって盛り上がる姿は、夫婦ゲンカが付きものだったこれまでの大家族モノにはない底抜けの明るさを感じさせます。

さらに家族の人数が多いことから当然のようにみなされてきた経済的な貧しさを感じさせず、むしろ「裕福ではないか」と思わせる暮らしも人気のポイント。「子どもが我慢させられてかわいそう」という声があがることもなく、大家族の暮らしを気楽に見ることができます。

子どもと過ごす期間限定の日々を凝縮

その立役者は「睡眠3時間」で家事・育児・仕事に奮闘する佳月ママ。どんなに忙しくても笑顔を欠かさず、家族と過ごせることを楽しむ姿で明るいムードを作り、子どもたちに好影響を与えている様子が伝わってきます。現在の視聴者はドラマやバラエティでも「重苦しいものは見たくない」「気楽に見て癒されたい」という人が多いだけに、うるしやま家が醸し出すムードはそのニーズにフィットするのでしょう。

また、佳月ママはそんな「スーパー母ちゃん」であり、明るくにぎやかな日々を過ごしながら、「『あとどれくらいみんなそろって過ごせるのかな』って考えるとやっぱり寂しい」などと寂しさをこぼすシーンがありました。「子どもと過ごす期間限定の日々」は大家族に限らず子どものいる家族すべてに共通する貴重なものであり、その二度と戻らない家族の時間を凝縮した貴重な番組とも言えます。

視聴者は「もし自分も大家族だったら」と想像したり、「ちょっとだけ憧れるけど無理だな」と自分の日常と比べたりなど、等身大の暮らしであるにもかかわらず別世界をのぞき見できるような面白さも人気を集める理由の1つでしょう。

さらに、放送するほど映像の変化や深さが出て面白くなることも人気のポイント。現在の姿に各年の映像を交えて成長や変化を映し出すことで、視聴者にそれを「一緒に見守っている」という愛着を感じてもらうことができます。

特番より深夜帯のほうが好相性の理由

次に、なぜ大家族モノなのにゴールデンタイムの大型特番ではなく、深夜帯の連続放送と配信なのか。

平成時代には『痛快！ビッグダディ』など多くの大家族モノがゴールデンタイムの大型特番として放送されましたが、時代の変化とともに減っていきました。少子化が社会問題となっているように大家族が減ったほか、ゴールデンタイムで視聴率が獲得できる特番ではなくなったことなどが主な理由と言われています。

『痛快！ビッグダディ』は最も有名な大家族モノとして知られていますが、注目を集めた理由は家族というより夫婦の波乱万丈な姿でした。その内容を見ていくと……妻との離婚後、男手一つで子どもたちを育てる父親は家族全員での奄美大島移住を決意。その暮らしぶりを番組で見た元妻と復縁するも、けっきょく再び離婚してしまう。さらに5人の子どもがいる別の女性と再婚し、今度は小豆島に移住。しかし、別居の末に離婚し、ともに島を出て移住するなど、ジェットコースターのような上下動の激しい生き様が話題となりました。

視聴率対策なのか、全編を通してケンカが多いなど、一般人を消費するような構成・演出が目立ちましたが、うるしやま家にはそのようなシーンはほとんどありません。シリアスなケンカや問題提起などはなく、その映像は明るくほほえましいもので占められています。

そんな明るさやほほえましさが強みのうるしやま家はYouTubeチャンネルも人気であるなど、配信との相性は抜群。そもそも「リアリティのあるドキュメンタリーの連続モノは中毒性がある」と言われ、配信での一気見にも適していることが追い風となっています。

現在のような〇週連続放送も、連続ドラマと同じように続きが気になる番組として最適な編成。これまでのような「年に1度の特番を毎年放送する」という編成は長すぎて見づらい上にブツ切れの印象があるなど相性がよくないことも深夜帯で連続放送している理由の1つでしょう。

かつてフジテレビの月曜23時台は『あいのり』『テラスハウス』などの連続性のあるドキュメンタリーを放送していた時間帯でもあり、ここでも相性のよさを感じさせられます。

さらにフジテレビとしては、「放送を見た人にFODの配信で過去のシリーズを見てもらいたい」というビジネスとしての狙いもあるだけに、しばらくは放送と配信の両方で視聴者に届けていく形を続けていくのではないでしょうか。

【木村隆志】

コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者。雑誌やウェブに月30本前後のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』『どーも、NHK』などの批評番組に出演し、番組への情報提供も行っている。タレント専門インタビュアーや人間関係コンサルタントとしても活動。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』『話しかけなくていい！会話術』など。