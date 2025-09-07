とある妻が明かした“世の中で3番目に憎い存在”とは？共感殺到で2万いいね「激しく同意」【ママリ】

ある妻が語る「世の中で3番目ぐらいに憎いもの」共感殺到で2万いいね

まめ@4y🦖+0y👶(@hibi_mame)さんの投稿です。「世の中で1番目に憎いもの」というと、壮大なものを想像する場合もあるでしょう。しかし、「世の中で3番目に憎いもの」と言われると、非常に現実的な状況や対象を思い浮かべてしまいそう…。もしかすると、実質的には「現在1番憎いもの」なのかもしれません。





【世の中で3番目ぐらいに憎いもの】

起きもしないのに夫が早朝から鳴らすアラーム

なぜでしょう…アラームというのは、その時刻にセットした本人は全然起きないことが多くないですか？起きるはずではなかった家族が起こされて、わざわざ当の本人のところまで行って「アラーム止めて！」と怒ってしまうこと、わが家ではあるあるです。



まめ@4y🦖+0y👶さんのつぶやきは短い言葉ですが、そこからは沸々とわきあがる静かな怒りを感じるような気がします。



この投稿には「共感でしかないwwwwwwwww」「しかもスヌーズ付き💫」などの、同じような被害者からの声がリプライでついていました。中には「すいません、我が家は私が本当に起きれなくて、それをやっていて旦那にメタクソ怒られました💦←新婚当時」という反省のリプライも。



自分が起きるためにかけているはずのアラームで、他の人の安眠を妨げないように、しっかり目を覚ましたいものですね！ただ、起きられないのは、日ごろからの睡眠不足もあるのかもしれません。



一緒に暮らす人みんなが健康でいられるように、質の良い睡眠をたっぷりとれることを願わずにはいられない投稿でした。

夫から「5分間リビングから出て」と言われ戻ったら…愛に10万いいね

チベスナ・夫の限界オタク(@futon_is_my_bf)さんの投稿です。誕生日は誰にとっても特別な日。大好きな人からの温かいお祝いの気持ちを受け取ると幸せですよね。



投稿者・チベスナ・夫の限界オタクさんは、30歳の誕生日に、夫から想像以上のプレゼントをもらったようです。

©futon_is_my_bf

30歳の誕生日にあわせて、30個ものプレゼントをもらえるなんて、とてもうれしいですよね。中身はリプライ欄に載せてくれていますが、一つ一つにチベスナ・夫の限界オタクさんを思う、夫の気持ちが込められていることが伝わります。



この投稿には「素晴らしい夫ですね」「これは真似したくなります」「センス良すぎ！」などのリプライが寄せられました。30個も相手が喜ぶものが思いつくとは、夫は本当に妻への愛が深いのですね。温かい夫婦愛に、こちらまで心が温まる投稿でした。

デート中の彼女、ハンバーガーの包み紙をたたんでいた理由に9万いいね

くたまる(@chapikof)さんの投稿です。人に魅力を感じる瞬間はいつですか？ときには、相手の何気ない仕草や言動に、キュンとする場合もありますよね。意識せずふと垣間見える部分に、相手の本質が見えた気がして、そうした時に「一緒にいたい」と感じるのかもしれません。



くたまるさんは、妻と結婚前に交際していたころ、初デートでの行動に心惹かれたそうです。そして、そのことを結婚後に妻へ伝えたところ、意外な答えが返ってきたそうで…？

付き合ってた彼女と初めてマクドナルドに行った際、ハンバーガーの包み紙を丁寧に畳む様子を見て、「なんて素敵な人なんだ」って思ったと、結婚してから言ったら「あれはw緊張して何話せばいいか全然わかんなくて考えながら目の前にある紙を折ってただけw」と笑っててかわいいな…ってなった事がある。

くたまるさんが惹かれた彼女の行動は、実は「緊張のあまりどうしていいか分からずやっていたこと」だったのですね。しかし、そうした答えに対しても「かわいい」と思うくたまるさんには愛を感じます。



この投稿には「きっとずっと仲良しのご夫婦」「良い話」「やっぱり所作からその人の良さを感じますよね」といったリプライがついていました。2人の間には正直に話をしても受け入れられる、優しい土台があるのでしょうね。夫婦愛に心が温かくなる、すてきなエピソードでした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）