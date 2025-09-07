「当たるべくして当たった映画」を観ている、そういう清々しさが『8番出口』にはある。

参考：『国宝』『8番出口』『恋愛裁判』 東宝が仕掛けた“日本スゴイ”に終止しない実写映画たち

巷で話題を呼んだインディーゲームを原作にした企画段階で、すでにヒットする可能性はある程度は担保されていたのかもしれない。だが、本作の場合、何よりその料理の仕方が非常に優れていた。

映画ならではの脚色を施しつつも、原作ゲームのシンプリシティを尊重し、無駄なことは極力していない。脚色するにしても「原作同様シンプルに」とどめている。これは「何かと付け足しがち」もしくは「見当違いな当たる要素」を持ち込みがちな日本映画では非常に珍しい。

監督の川村元気は、ヒットメイカーとして定評のあるプロデューサーとしての感性と分析眼を、本作でフルに発揮した。つまり、原作の良さはなんだったのか、なぜヒットしたのかという勘所をしっかり理解し、そのうえで自身の主戦場である映画界のヒットの法則も投入。さらに、前述の「見当違い」に陥りかねない要素も、注意深く排除している（たとえば「話題のアーティストによる主題歌」みたいなことだ）。

上映時間95分ということは、映画館では早朝上映からレイトショーまで含め、客出し・清掃・客入れ・予告編の時間を合わせても、1スクリーンだけで1日6～7回は上映できる。もちろんそれは興行収入に直結する大事な要素である。おそらく映画作家としての「何か付け足したい」欲望とも戦いながら、川村は興行のプロとして、エンターテイナーとして、コンセプチュアルなエンタテインメントとしての完成度の高さを実現してみせた。なかなかの偉業だと思う。

それでも、ヒューマンドラマ志向という作家性は滲む。下世話な言い方をすれば「万人の心を打ちたい」「泣かせたい」という欲望も、このヒットメイカーの個性であり素質のひとつであろう。だが、今回はそれを前面には出さず、物語のスパイス程度に抑え、不条理ホラーの容貌をとった現代の寓話としてまとめ上げた。「家庭を持つことの不安から逃れられない」「出口を求めながらも未知の外界に飛び出していくことを恐れる」現代日本人の肖像を、巧みにストーリーの核心に取り入れたシナリオが秀逸だ。

隠し味ではあっても、老若男女すべての観客層にわかりやすいドラマの根幹部分だけを際立たせる語りの巧みさは、同じく東宝配給のメガヒット作『国宝』（2025年）の「わかりやすさの魅力」も思い起こさせる。そのバランス感覚もヒットメイカーならではの手腕といえよう。

ループ構造という独特の展開も、ともすれば「退屈さ」を誘発しそうだが、その轍は、主に映像テクニックの面白さによって巧みに避けられる。特に前半に集中する擬似POV・擬似長回しといった手法は、FPSゲームやモキュメンタリー・ホラーとも通じるもので、ジャンルについての素養や知識の有無にかかわらず、まず生理的に不穏なムードを否応なく盛り上げる。同時に、ゲーム＝物語のルール設定も必要最低限の描写で、序盤のわずかな時間で処理しているのも見事だ（この不条理なルールに、主人公が意外にすんなり従ってしまうところも、いまの日本人の悲しさを体現しているようにも見える）。

これらのビジュアルデザインを含めた映画的アイデアの豊富さにおいて、共同脚本と監督補に名を連ねる平瀬謙太朗の功績はかなり大きいのではないか。思わず逃げ出したくなるような「イヤな雰囲気」「不気味な状況」等々のシーン設計も、そこに含まれるはずだ。冒頭の地下鉄車内のシーンを筆頭に、延々と繰り返される廊下の迷宮めぐり、そして登場人物を見舞うショックと絶望の連続は、不条理でありながらも生々しいリアリティがある。平瀬が共同監督を務めた『連続ドラマW 災』（2024年）、映画『宮松と山下』（2022年）にも共通する一筋縄では行かない作風が、本作には活きている。

主演俳優・二宮和也も、映画版『8番出口』に生命を吹き込んだクリエイターの1人だ。ほぼ一人芝居状態で作品を牽引し、現代の不運な若者像を痛ましさとともに背負う姿には、胸を打たれずにいられない。同時に、映画俳優としての華、観客の視線を一身に集めるカリスマ性も堪能できる。前述の「わかりやすさ」も、彼のテンポのいい芝居によるところが大きく、熱心なゲーマーでもある二宮自身の感性とコントロール技術も、現場で役立ったことは想像に難くない。脚本協力というクレジットにも納得がいく。

海外版キービジュアルにも採用されるほど絶大なインパクトを放つ河内大和、奇しくも同日公開の『九龍ジェネリックロマンス』（2025年）とともにエキセントリックな演技力を印象づける花瀬琴音、そして出演シーンはわずかながらも重要な役を儚く演じる小松菜奈といったも競演陣も、それぞれに忘れがたい。メジャー大作からインディーズ作品まで幅広く手がける音響効果の北田雅也ほか、達人揃いのスタッフワークも楽しめる。プロの映画人の職人技と、若く新鮮なクリエイティブの出会いが、「最適解を見つけ出すことに全力を傾けたプレイヤー」のもとで、幸福に結晶化した好例と言えようか。「ヒット作」という看板につい抵抗感を抱いてしまうような映画ファンにこそ、偏見を捨てて観てほしい一作だ。

（文＝岡本敦史）