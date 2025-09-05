「日本なのにアジアじゃない」船で24時間、週1便しか行けない東京の秘境
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
旅系YouTubeチャンネル「どこにでも行くドスコイ」が公開した動画「日本なのにアジアじゃない『あの島』に行ってみたぞ！！」で、ドスコイさんが東京から片道24時間をかけて向かう秘境・小笠原諸島のユニークな魅力を紹介している。
動画の冒頭でドスコイさんは、小笠原諸島の位置を地図で示しながら「え、そこ日本なの？って思うでしょ」と視聴者に問いかける。本州から南に1000km離れたこの島々は、生物地理学上「もうアジアじゃなくてね、オセアニアなんです」と驚きの事実を解説。日本のどの地域とも異なる独自の生態系が育まれている理由を明かした。
「北海道でも沖縄でもない第三の異世界」とドスコイさんが表現する小笠原。その異質さを際立たせているのが、アクセスの極端な困難さだ。交通手段は週に1便の船「おがさわら丸」のみで、東京・竹芝から片道24時間。さらに「行ったら6日間帰れません」という衝撃の事実も明かされる。「めちゃくちゃハードル高いですよね」と語る通り、まさに選ばれた者だけが訪れることを許される秘境なのだ。
24時間に及ぶ船旅も、動画の見どころの一つ。船内は想像以上に快適で、レストランではステーキや刺身定食など豊富なメニューが揃っており、「往復48時間乗っても飽きない」ほどの充実ぶり。船内のポスターでは「海開きは1月1日」「固有種94%」といった小笠原の“日本一”が紹介されており、島に到着する前から期待感を煽られる構成となっている。
島に上陸すると、そこはまさに別世界。欧米系の開拓者と八丈島からの移住者によって築かれた歴史を持ち、戦前までは日本語と英語が混在する独自の文化が根付いていたという。動画では、島の中心地である大村集落の様子や、官公庁が集中するエリアも紹介。都営住宅や診療所といったインフラが整備されており、秘境でありながら「東京都小笠原村」としての暮らしが垣間見えるのも興味深い。
旅のハイライトは、ここでしか味わえない島グルメだ。ドスコイさんは、ウミガメの刺身や煮込み、レバ刺し、島寿司といった珍しい料理を実食。特にウミガメの煮込みは「モツ煮込みみたい」と、その意外な味わいをレポートしている。美しい「ボニンブルー」の海に浮かぶ戦時中の沈没船や、絶景の展望台など、歴史と自然が織りなす小笠原の多面的な魅力が詰まった映像だ。
