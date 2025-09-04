¡Ö¾®¿¹½ã¡×¤Î¡ÉÉ×¤¬ÌµÃÇ¹ØÆþ¤·¤¿¡É¡Ö³°¼Ö¡×¤È¤Ï¡© ¡ÖÂç¤Ã·ù¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡Ö¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¡Ä ·Ú°æÂôÎ¹¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¢¥á¼Ö¡×¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡©
3»ù¤ÎÊì¡¢¡Ö¾®¿¹½ã¡×¡¢°¦¼Ö¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¡×¤Ç²ÈÂ²Î¹¹Ô¡ª
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¡¢3»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ë¾®¿¹½ã¤µ¤ó¤¬2025Ç¯8·î1Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£
¡¡°¦¼Ö¤Î¥·¥Ü¥ì¡¼¡Ö¥¢¥¹¥È¥í EXT¡×¤Ç²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¾®¿¹¤µ¤ó¤È¸À¤¨¤Ð¡¢2025Ç¯6·î20Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤Ëµö²Ä¤Ê¤¯¼«¾Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ñ¥Ñ¤È°ì¿¨Â¨È¯¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢É×¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¯¥ë¥Þ¤ò¸ø³«¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤Î¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¾®¿¹¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢É×¤Ç¸µ¥â¥Ç¥ë¤Îº£°æÎÊ¤µ¤ó¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥¼¥Í¥é¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¡×¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥Ü¥ì¡¼¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¡×¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ê¥«¥¹¥¿¥à¡Ë¥â¥Ç¥ë¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¤Ï1985Ç¯¤«¤é2005Ç¯º¢¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¡¢Æ°²èÆâ¤Çº£°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö1993Ç¯¼°¤Î¥·¥Ü¥ì¡¼¤Î¡Ø¥¢¥¹¥È¥í EXT¡Ù¤ÈÀâÌÀ¡£EXT¤ÏÉ¸½à¤è¤ê¤â¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤¬Ä¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ËÅÉÁõ¤µ¤ì¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê³°´Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢»Í³Ñ¤¤¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤äÀþ¤ÎºÙ¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤Ê¤É¡¢90Ç¯Âå¤Î¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤âFRPÀ½¤Î¥ë¡¼¥Õ¤ä¹âµé´¶¤¢¤ë¥¦¥Ã¥É¥Ñ¥Í¥ë¡¢³×Ä¥¤ê¥·¡¼¥È¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¼ÖÆâ¶õ´Ö¡£
¡¡¤Ê¤ª¼ÖÎ¾¹ØÆþ²Á³Ê¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âç¼êÃæ¸Å¼Ö¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¼ç¤ËÌó100Ëü±ß¤«¤é350Ëü±ß¤Û¤É¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£°æ¤µ¤ó¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¥«¥¹¥¿¥à¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç´õ¾¯²ÁÃÍ¤¬¹â¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤ËÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÁê¾ì¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®¿¹¤µ¤ó¤Ïº£°æ¤µ¤ó¤¬Çã¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¯¥ë¥ÞÂç¤Ã·ù¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ°²è¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢4ÂÐ1¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤Ï¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¤â¤¦Äü¤á¤Þ¤¹¡×¤È¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥¬¥ÁÍî¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¬¤Ã¤«¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¾®¿¹¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡Ö¡ÚVlog¡ÛºÊ¤ËÆâ½ï¤ÇÇã¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼¤Ç¹Ô¤¯¡¡2Çñ3Æü·Ú°æÂô¤ÎÎ¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¾®¿¹¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÎã¤Î¥¢¥¹¥È¥í¤Ë¾è¤Ã¤Æ·Ú°æÂô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ç·Ú°æÂô¤ØÎ¹¹Ô¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯»Ò¤É¤â3¿Í¤Èº£°æ¤µ¤ó¡¢¾®¿¹¤µ¤ó¤¬¥¢¥¹¥È¥í¤Ø¾è¤ê¹þ¤ß·Ú°æÂô¤Ø¡£
¡¡½ÂÂÚ¤ò·Ð¤ÆÌµ»ö¤ËÅþÃå¡£»³¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¥¢¥¹¥È¥í¤ÎÍÍ»Ò¤Ëº£°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»³¤È¥¢¥¹¥È¥í¡×¡ÖºÇ¹â¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å²ÈÂ²¤ÇBBQ¤ä²Ö²Ð¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¤ÆÂì¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢²ÆµÙ¤ß¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤µ¤ì¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ°²è¤ò¸«¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÍýÁÛ¤Î²ÈÂ²¡¢É×ÉØ¡ª¡×¡Ö½ã¤Á¤ã¤ó·ë¶É¾è¤ë¤ó¤«¡Á¤¤¡×¡Ö·ë¶É¾è¤ë¤Î¤Í¾Ð¡×¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤ª¤³¤Á¤ã¤Þ¤â¹¬¤»¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£