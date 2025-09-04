「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と「ぺこぱ」松陰寺太勇（41）のYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」が4日に更新。カズレーザーが女優・二階堂ふみ(30)との結婚に言及した。

松陰寺は動画の冒頭で「おめでとう！」とカズレーザーを祝福。「本当にびっくりした。誰も予想しなかったんじゃない？」と言うとカズレーザーは「本当に誰にも言ってないですね」とうなずいた。

カズレーザーはもともと結婚願望がなかったと明かしながらも、価値観が「自然と変わっていった」と言及。「結婚ってもうエイヤ！とするしかない。それは凄い思った。積み重ねるとかじゃねえんだ。はい、しますなんだ」と結婚に至った経緯を説明していた。

松陰寺が「カズ、みんなで集まって飲むのとか好きじゃん。そういうのやろうよ」と二階堂も交えた飲み会を提案するも、カズレーザーは「やだ」と即答。「汚いのが来るでしょ？そういうの見せたくないもん」と拒否すると、松陰寺は「自信をもって紹介してくれよ」と嘆いた。

それでもカズレーザーは「幸せですよ、めちゃくちゃ」と笑顔で結婚生活を明かしていた。