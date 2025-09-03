“ロス世代”U-22日本代表がU23アジア杯予選初戦のスタメン発表! 大岩監督はチーム最年少18歳新川、名和田我空ら起用
U-22日本代表は3日、ミャンマーで行われるAFC U23アジアカップ予選の初戦でU-22アフガニスタン代表と対戦する。日本時間午後9時半のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。
予想布陣は、大岩剛監督が第1次体制や7月のウズベキスタン遠征で使ってきた4-3-3。GKは濱崎知康、4バックは左からDF関富貫太、DF尾崎凱琉、DF永野修都、DF松本遥翔。アンカーはMF菅澤凱、インサイドハーフはMF矢田龍之介とMF名和田我空。前線は左からFW古谷柊介、FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄、FW新川志音になるとみられる。
“ロス五輪世代”のU-22日本代表は、来年1月にサウジアラビアで行われる本大会出場を懸けて予選に臨む。3日にアフガニスタン、6日にミャンマー、9日にクウェートと対戦。11グループの各1位と、各2位のうち成績上位4チーム、そして開催国サウジアラビアの合計16チームが本大会に進む。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 23 濱崎知康(明治大)
DF 2 松本遥翔(鹿島)
DF 3 永野修都(鳥取)
DF 15 尾崎凱琉(早稲田大)
DF 5 関富貫太(桐蔭横浜大/28年横浜FM加入内定)
MF 6 菅澤凱(国士舘大)
MF 8 矢田龍之介(筑波大)
MF 14 名和田我空(G大阪)
MF 17 古谷柊介(東京国際大)
MF 19 新川志音(鳥栖U-18)
FW 20 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)
▽控え
GK 1 小林将天(FC東京)
GK 12 内山翔太(新潟)
DF 4 土屋櫂大(川崎F)
DF 16 稲垣篤志(明治大)
DF 21 小杉啓太(ユールゴーデン)
DF 22 岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)
MF 7 山本丈偉(東京V)
MF 10 川合徳孟(磐田)
FW 11 塩貝健人(NEC)
MF 13 保田堅心(ヘンク)
FW 18 石橋瀬凪(湘南)
FW 9 後藤啓介(シントトロイデン)
監督
大岩剛
予想布陣は、大岩剛監督が第1次体制や7月のウズベキスタン遠征で使ってきた4-3-3。GKは濱崎知康、4バックは左からDF関富貫太、DF尾崎凱琉、DF永野修都、DF松本遥翔。アンカーはMF菅澤凱、インサイドハーフはMF矢田龍之介とMF名和田我空。前線は左からFW古谷柊介、FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄、FW新川志音になるとみられる。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 23 濱崎知康(明治大)
DF 2 松本遥翔(鹿島)
DF 3 永野修都(鳥取)
DF 15 尾崎凱琉(早稲田大)
DF 5 関富貫太(桐蔭横浜大/28年横浜FM加入内定)
MF 6 菅澤凱(国士舘大)
MF 8 矢田龍之介(筑波大)
MF 14 名和田我空(G大阪)
MF 17 古谷柊介(東京国際大)
MF 19 新川志音(鳥栖U-18)
FW 20 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)
▽控え
GK 1 小林将天(FC東京)
GK 12 内山翔太(新潟)
DF 4 土屋櫂大(川崎F)
DF 16 稲垣篤志(明治大)
DF 21 小杉啓太(ユールゴーデン)
DF 22 岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)
MF 7 山本丈偉(東京V)
MF 10 川合徳孟(磐田)
FW 11 塩貝健人(NEC)
MF 13 保田堅心(ヘンク)
FW 18 石橋瀬凪(湘南)
FW 9 後藤啓介(シントトロイデン)
監督
大岩剛