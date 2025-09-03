　U-22日本代表は3日、ミャンマーで行われるAFC U23アジアカップ予選の初戦でU-22アフガニスタン代表と対戦する。日本時間午後9時半のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。

　予想布陣は、大岩剛監督が第1次体制や7月のウズベキスタン遠征で使ってきた4-3-3。GKは濱崎知康、4バックは左からDF関富貫太、DF尾崎凱琉、DF永野修都、DF松本遥翔。アンカーはMF菅澤凱、インサイドハーフはMF矢田龍之介とMF名和田我空。前線は左からFW古谷柊介、FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄、FW新川志音になるとみられる。

　“ロス五輪世代”のU-22日本代表は、来年1月にサウジアラビアで行われる本大会出場を懸けて予選に臨む。3日にアフガニスタン、6日にミャンマー、9日にクウェートと対戦。11グループの各1位と、各2位のうち成績上位4チーム、そして開催国サウジアラビアの合計16チームが本大会に進む。

<出場メンバー>

[日本]

▽先発

GK 23 濱崎知康(明治大)

DF 2 松本遥翔(鹿島)

DF 3 永野修都(鳥取)

DF 15 尾崎凱琉(早稲田大)

DF 5 関富貫太(桐蔭横浜大/28年横浜FM加入内定)

MF 6 菅澤凱(国士舘大)

MF 8 矢田龍之介(筑波大)

MF 14 名和田我空(G大阪)

MF 17 古谷柊介(東京国際大)

MF 19 新川志音(鳥栖U-18)

FW 20 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)

▽控え

GK 1 小林将天(FC東京)

GK 12 内山翔太(新潟)

DF 4 土屋櫂大(川崎F)

DF 16 稲垣篤志(明治大)

DF 21 小杉啓太(ユールゴーデン)

DF 22 岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)

MF 7 山本丈偉(東京V)

MF 10 川合徳孟(磐田)

FW 11 塩貝健人(NEC)

MF 13 保田堅心(ヘンク)

FW 18 石橋瀬凪(湘南)

FW 9 後藤啓介(シントトロイデン)

監督

大岩剛