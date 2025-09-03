俳優の清水尋也（ひろや）容疑者（26）が3日早朝、違法薬物に関連した容疑で警視庁に逮捕されたことが、関係者への取材で分かった。清水容疑者は数々のドラマ、映画に出演している若手ブレーク俳優の1人。

清水容疑者は先月9日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。自身の生い立ちや家族関係などを語ったばかりだった。

同番組でMCの笑福亭鶴瓶は「お母さん亡くなったよね」とふれられ、清水は「自分が小学校上がるタイミングで母子家庭に入って、自分が21歳のときに心臓系の急な病気で亡くなっちゃいまして」と告白した。

鶴瓶は「こうやって『A−Studio＋』出てるの喜こばはる思うよ」と語った。清水は「（母が）出て欲しいってずっと言ってたんですよ。だから僕も出たいって言ってて」と明かした。

兄は俳優清水尚弥（30）。清水は「急だったんで、兄と2人でっていう。当時は実家だったんですけど、そこをそのタイミングで2人で兄弟地元に住んでいてもっていうんで、2人とも家を出るってことになって。住んでいた実家を引き払わないといけない。そのときちょうど僕が現場に入っていて、忙しいタイミングだったので、家のこととか兄が全てやってくれて。兄も精神状態的に不安定だったと思うし、僕もその気持ちがわかるので兄には感謝しています」と語った。