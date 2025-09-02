¥¯¥ì¥«¤è¤ê¹â´Ô¸µ¡©¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬ºÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë»ö¾ð¤ò¥×¥í¤¬²òÀâ¡ª
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¡¦Çº¤ß¤ò¡È¥¯¥ì¥«¤ÎÅ´¿Í¡É´äÅÄ¾¼ÃË»ÕÈÏ¤¬¥¹¥Ã¥¥ê²ò·è¤¹¤ëÏ¢ºÜ´ë²è¡£º£²ó¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£¶áÇ¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ê¤É¤ò¤ª¶µ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè32²ó¡Û¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎºÇ¿·»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
¡Ú²òÀâ¤¹¤ë¿Í¡Û´äÅÄ ¾¼ÃË
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÊ¬Ìî¤Î¼èºà¡¦¸¦µæ¤Ë30Ç¯°Ê¾å·È¤ï¤ë¤´°Õ¸«ÈÖ¡£¡Ø0±ß¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡ª ºÇ¶¯¥Ý¥¤³èÂçÁ´¡Ù¡Ê1870±ß/¥¤¥«¥í¥¹½ÐÈÇ¡Ë¤¬Àä»¿È¯ÇäÃæ¡£
¡Úº£·î¤ÎÇº¤á¤ë»ÒÍÓ¡Û³«¿ù ¶©¡Ê¤«¤¤¤¹¤® ¤¿¤À¤¹¡Ë
ÅÔÆâ¤Ë½»¤à32ºÐÆÈ¿È²ñ¼Ò°÷¡£Çã¤¤Êª¹¥¤¤Ç·èºÑ¤Ë¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃùÃß¤¬°ì¸þ¤ËÃù¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ä¤ä¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¹«¤Ç¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ä¼ã¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¤½¤ÎºÇ¿·»ö¾ð¤òÊ¹¤¤ËÆ»¾ì¤òË¬¤Í¤¿¡£
¡ÊÁêÃÌ¼Ô¤ÎÍ×Ë¾¡Ë
¡ûºÇ¶á¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡û¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ
¡û¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤òºî¤ëºÝ¡¢»È¤¦ºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤È¤Ï¡©
¥à¥À»È¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬µÞ¾å¾ºÃæ
»ÕÈÏ¡¡¡¡¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ª¤Ì¤·¤«¡©
³«¿ù¡¡¡¡¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò¤Ä¤¤»È¤¤²á¤®¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬Çº¤ß¤Î¼ï¤Ç¡£Çã¤¤Êª¤Î¤¿¤Ó¤Ë¤¯¤ëÄÌÃÎ¤Ï¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ú¤Íî¤È¤·³Û¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤Ä¤â¹²¤Æ¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ä¡Ä¤Ã¤ÆÏÃ¤òÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¶áº¢¤Î»È¤¤¤¹¤®¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¿Í¤Ï¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£
»ÕÈÏ¡¡¡¡¤¦¤à¡¢³Î¤«¤Ë¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¥à¥À»È¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î½ê»ý¶â³Û¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤È¤ë¤Ê¡£
³«¿ù¡¡¡¡¤Ç¤â¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ã¤Æ¤º¤¤¤Ö¤óÀÎ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Ê¤¼¡È¤¤¤Þ¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»ÕÈÏ¡¡¡¡ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¤»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡£Çã¤¤Êª¤·¤¿Íâ·î¤Ë1¤«·î¤Ö¤ó¤ÎÍøÍÑ³Û¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤È°ã¤¤¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÏÇã¤¤Êª¤ÎÅÔÅÙÅÔÅÙ¤Ç°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤ë¤«¤éÍÂ¶â¤¬¤¤¤¯¤é¸º¤Ã¤¿¤«¤ò¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤³¤ì¤¬Êª²Á¹âÆ¤Ç»Ù½Ð¤ò¸«Ä¾¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤Âç½°¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹çÃ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¡£¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î»Ä¹â¤¬Â¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð·èºÑ´°Î»¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é»È¤¤¤¹¤®¤òËÉ¤²¤ë¤·¡¢°ú¤Íî¤È¤·Æü¤Ë»Ä¹â¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤¬°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¸¤ã¡£
³«¿ù¡¡¡¡¤Ø¤¨¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»ÕÈÏ¡¡¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢1999Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿J-Debit¤Ï³Æ¶âÍ»µ¡´Ø¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë½¾Íè·¿¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤Ç·èºÑ¤Ç¤¤¿È¿ÌÌ¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤â»È¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¹¤¯ÉáµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¸½ºß¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÏVisa¤äMastercard¡¢JCB¤Ê¤É¹ñºÝ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Î³Æ²ÃÌÁÅ¹¤Î¤Û¤«¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥«¡¼¥É¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
³«¿ù¡¡¡¡»È¤¨¤ëÅ¹¤ÎÉý¹¤µ¤Ç¤¤¤¦¤È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡©
»ÕÈÏ¡¡¡¡¤½¤ÎÄÌ¤ê¡ª ¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»È¤¦ÍýÍ³¤Ë¡Ö¸½¶â¤ò»ý¤ÁÊâ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¡Ö¾®Á¬¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤òµó¤²¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤â¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÊÂ¤ß¤Ë»È¤¨¤ëÅ¹¤¬Áý¤¨¤¿¤«¤é¤³¤½¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¸¤ã¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤âÌ¥ÎÏ¡£°ÊÁ°¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤â´Ô¸µÎ¨¤¬¤«¤Ê¤êÄã¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ËÎô¤é¤Ì´Ô¸µÎ¨¤Î¥«¡¼¥É¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥Ó¥Ã¥È¤Ï°ìÉô¤Î¹âµé¥«¡¼¥É¤ò½ü¤¤¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ç¯²ñÈñÌµÎÁ¤Ê¤Î¤â¸«Æ¨¤»¤ó¡£
³«¿ù¡¡¡¡Ç¯²ñÈñÌµÎÁ¤Ç¹â¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤È¤Î°ã¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£
»ÕÈÏ¡¡¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤Ê¤¤¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉºÇÂç¤ÎÄ¹½ê¤Ï»ý¤Ä¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¤¤³¤È¡£¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶â³Û°Ê¾å¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¶ä¹ÔÂ¦¤Ë¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÂß¤·ÅÝ¤ì¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡Ö¿½¤·¹þ¤ß»þ¤ÎÍ¿¿®¿³ºº¡×¤¬¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç¤ÏÉÔÍ×¡£Ãæ³ØÀ¸¤ò½ü¤¯Ëþ15ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½êÆÀ¤¬Äã¤¯¤Æ¤â¿®ÍÑ¾ðÊó¤¬³ÐÂ«¤Ê¤¯¤Æ¤â¥«¡¼¥É¤¬ºî¤ì¤ë¡£
³«¿ù¡¡¡¡¥à¥À»È¤¤¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ì¥«¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÍøÊØÀ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤¬¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¦¤¨¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤ÇÆ±Åù¤ËÃù¤Þ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬¤Ê¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡ª
¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨½Å»ë¤Ê¤é½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ä³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬¥ª¥¹¥¹¥á
³«¿ù¡¡¡¡¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡Ë¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
»ÕÈÏ¡¡¡¡¤½¤ì¤Ï¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë²¿¤òµá¤á¤ë¤«¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤Ê¡£¤Þ¤º¡¢¤è¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤Î¹â¤¤¥«¡¼¥É¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¡¢ÃíÌÜ¤Ï½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¡Ö¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É Point+¡ÊMastercard¡Ë¡×¡£
Ç¯²ñÈñÌµÎÁ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é´ðËÜ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤Ï1.25¡ó¡Ê°ìÉôÍøÍÑÀè¤Ç¤Ï´Ô¸µÎ¨¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¹Ô¤Î·îËö»þÅÀ¤Ç¤Î±ßÉáÄÌÍÂ¶â¤ÈSBI¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÍÂ¶â¤Î¹ç·×ÍÂ¶â»Ä¹â¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ºÇÂç2¡ó¤Þ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£Îã¤¨¤Ð»Ä¹â¤¬200Ëü±ß¡Á500Ëü±ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢0.25¡ó¤Ö¤ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¡¢¹ç·×1.5¡ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤Ë¤Ê¤ë¡£
³«¿ù¡¡¡¡1.5¡ó¤À¤ÈÊÂ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤è¤ê¤âÃÇÁ³¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤¬¹â¤¤¡ª ¤½¤â¤½¤â´ðËÜ¤Î1.25¡ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¹â´Ô¸µÎ¨¤Ç¤¹¡£
»ÕÈÏ¡¡¡¡Æ±¤¸½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¡ÖV NEOBANK¥Ç¥Ó¥Ã¥È+¡ÊMastercard¡Ë¡×¤ÏÇ¯²ñÈñÌµÎÁ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤Ï1.5¡ó¡£Æ±¹Ô¤Î¡ÖV¥Ý¥¤¥ó¥È»ÙÅ¹¡×¤Ë¸ýºÂ³«Àß¤¹¤ë¤È»ý¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤¬¡¢ÊªÍý¥«¡¼¥É¤Ï¤Ê¤¯¡¢Apple Pay¡¢Google Pay¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ç·èºÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
³«¿ù¡¡¡¡¤³¤ì¤Þ¤¿¶Ã¤¤Î¹â¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¡ª ½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡¢ÂÀ¤ÃÊ¢¤Ç¤¹¤Í¡£
»ÕÈÏ¡¡¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö³ÚÅ·¶ä¹Ô¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡×¤ÏÇ¯²ñÈñÌµÎÁ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤Ï³ÚÅ·¥«¡¼¥É¤ÈÆ±¤¸1¡ó¡£¹ñºÝ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏVisa¡¢Mastercard¡¢JCB¤¬Áª¤Ù¡¢¥«¡¼¥É¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤È¤ë¡£Apple Pay¤äGoogle Pay¤Ë¤ÏÈóÂÐ±þ¤¸¤ã¤¬¡¢³ÚÅ·¥Ú¥¤¤ädÊ§¤¤¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¤Ê¤É¤Î°ú¤Íî¤È¤·Àè¤ËÀßÄê¤Ç¤¡¢¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¤Ë¤â½½Ê¬»È¤¨¤ë¤¾¡£
°ìÊý¡¢¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô¤Î¡ÖSony Bank WALLET¡×¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çã¤¤Êª¤ÎÍøÍÑ³Û¤«¤é¤½¤Î¾ì¤Ç³ä°ú¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¡£
´ðËÜ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯Î¨¤¬0.5¡ó¤Ê¤Î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢·îËö¤Î¸ýºÂ»Ä¹â¤ä³°²ßÍÂ¶â¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ÎÍøÍÑ¼ÂÀÓ¤Ë¤è¤êÍ¥ÂÔ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÂç2¡ó¤Þ¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯Î¨¤¬¾å¾º¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô¤ÈANA¤¬Äó·È¤·¤¿¡ÖANA¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥¯¥é¥Ö¡¿Sony Bank WALLET¡×¤Ï¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÍøÍÑ1000±ß¤´¤È¤Ë5¥Þ¥¤¥ë¤¬Ãù¤Þ¤ë¤Û¤«¡¢³°²ßÍÂ¶â¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Î»Ä¹â¤Ë±þ¤¸¤ÆËèÇ¯ºÇÂç4800¥Þ¥¤¥ë¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢ANA¥Þ¥¤¥ë¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏ½½Ê¬¤¸¤ã¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥Ó¥Ã¥È¤Ê¤é¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ËÂÐ±þ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¥«¡¼¥É¥ì¥¹¤Ç¤âÇã¤¤Êª¤Ç¤¤ë
»ÕÈÏ¡¡¡¡¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ç¥È¥¯¤¹¤ë¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¡Ö»È¤¤¾¡¼ê¡×¤ÎÌÌ¤«¤é¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥«¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¤Þ¤º¡¢¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¶áÇ¯È¯¹Ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥Ó¥Ã¥È¤Ê¤é¤¹¤Ù¤ÆÂÐ±þ¤·¤È¤ë¡Ê¥«¡¼¥É·ôÌÌ¤ËÂÐ±þ¥Þ¡¼¥¯¤¬¤¢¤ì¤ÐOK¡Ë¡£¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Àè¤Ëµó¤²¤¿½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¡Ö¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É Point+¡×¡ÖV NEOBANK¥Ç¥Ó¥Ã¥È+¡×¤ä¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô¤Î¡ÖSony Bank WALLET¡×¡ÖANA¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥¯¥é¥Ö¡¿Sony Bank WALLET¡×¤Ê¤É¤¬Apple Pay¡¢Google Pay¤ËÂÐ±þ¡£ÊªÍý¥«¡¼¥É¤Ê¤·¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤À¤±¤Ç·èºÑ¤Ç¤¤ë¡£°ìÊý¡¢³ÚÅ·¶ä¹Ô¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÏApple Pay¡¢Google Pay¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤é¤ó¡£
³«¿ù¡¡¡¡QR¥³¡¼¥É·èºÑ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½¶â¤ä¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¹¥Þ¥Û¤À¤±¤ÇÇã¤¤Êª¤Ç¤¤ë¤È½õ¤«¤ë¤ó¤Ç¡¢Apple Pay¤äGoogle PayÂÐ±þ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
»ÕÈÏ¡¡¡¡Visa¤Ïº£Ç¯¤Î3·î¤ËVisa¥Ç¥Ó¥Ã¥È¤ÎApple PayÂÐ±þ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åµ°Ê³°¤ÎVisa¥Ç¥Ó¥Ã¥È¤âº£¸åÂ³¡¹¤ÈApple Pay¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢QR¥³¡¼¥É·èºÑ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢PayPay¤Ï4·î¤«¤é·èºÑ¶â³Û¤òPayPay¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤é»ÙÊ§¤¦¡ÖPayPay¶ä¹Ô»Ä¹â¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢¡Ö¼Â¼ÁPayPay¤¬¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É²½¤·¤¿¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£6·î¤Ë¤Ï¡ÖPayPay¶ä¹Ô»Ä¹â¡×¤ÎÌ¾¾Î¤¬¡ÖPayPay¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡×¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖPayPay¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É²½¡×¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤¿·Á¤¸¤ã¡£
³«¿ù¡¡¡¡PayPay¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸Ê§¤¤¤Ã¤Æ¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¤ÈÆ±¤¸¤¯»È¤¤¤¹¤®¤òËÉ¤²¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢PayPay¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤é»ÙÊ§¤¤¤Ç¤¤ë¤È¥Á¥ã¡¼¥¸¤Î¼ê´Ö¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¸ýºÂ»Ä¹â¤â»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿ÊØÍø¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸ýºÂ³«Àß¤¬É¬Í×¤Ê¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ï¶ä¹ÔÁª¤Ó¤¬ºÇ½ÅÍ×¡ª ¥«¡¼¥É¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ÈÉÔÀµÍøÍÑÊä½þ³Û¤Î³ÎÇ§¤âËº¤ì¤º¤Ë!!
»Õ¾¢¡¡¡¡¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÁª¤Ó¤ÇÎ±°Õ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¤½¤Î¥«¡¼¥É¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¶ä¹Ô¤Î¸ýºÂ³«Àß¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£¤½¤Î¸ýºÂ¤Ë»ñ¶â°ÜÆ°¤¹¤ë¼ê´Ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢µëÍ¿¿¶¹þ¤Ê¤É¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ä¹Ô¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤òÁª¤Ö¤Î¤¬ºÇ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢¼ê´Ö¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤Î¹â¤¤¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ë¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÀìÍÑ¸ýºÂ¤òºî¤ê¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¶ä¹Ô¤Î¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ¡¢·î¤Ë²¿²ó¤Þ¤Ç¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤«¤Ê¤É¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¤¸¤ã¡£
³«¿ù¡¡¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤Î¹â¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤¢¤Þ¤ê¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ¤Î¹â¤¤¶ä¹Ô¤Ë¸ýºÂ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ýºÂ¤Ë¤ª¶â¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤òÌÌÅÝ½¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¶Çã¤¤Êª¤¹¤ë¤È¤¤ËÍÂ¶â»Ä¹â¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢´Ô¸µÎ¨¤ÏÂ¿¾¯Äã¤¯¤Æ¤â¥á¥¤¥ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ä¹Ô¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»ÕÈÏ¡¡¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÉÑÈË¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤éÉÔÀµÍøÍÑ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤â³ÎÇ§¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢³ÚÅ·¶ä¹Ô¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ï·èºÑ»þ¤Ë¥ï¥ó¥¿¥¤¥àÇ§¾Ú¤òºÎÍÑ¡£½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ï¥¢¥×¥ê¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤ä¼è°ú»þ¤ËÀ¸ÂÎÇ§¾Úµ¡Ç½¤¬Áª¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥«¡¼¥É¤¬·èºÑ»þ¤ÎÆóÍ×ÁÇÇ§¾Ú¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ªÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ò¹Í¤¨¡¢ÉÔÀµÍøÍÑÊä½þ³Û¤Î³ÎÇ§¤â¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤·¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°º¾µ½¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÏ³¤é¤·¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö²á¼º¡×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Êä½þ¤¬¸º³Û¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ºÇ°Êä½þ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ó¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¾¡£
³«¿ù¡¡¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð»ä¤ÎÍ§¿Í¤¬¾¯³Û¤Ê¤¬¤é¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤òÉÔÀµÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤âº¾µ½¥á¡¼¥ë¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»ÕÈÏ¡¡¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»È¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤ÎÉý¹¤µ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Î¤ª¥È¥¯¤µ¤Ç¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤È¤Û¤ÜÂ½¿§¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¸¤ã¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸³è¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç°Õ³°¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç¤ÏETC¥«¡¼¥É¤ÎÈ¯¹Ô¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÂÐ±þ¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢U-NEXT¤Ê¤É°ìÉô¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ï¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼ÎÁ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¤âÈóÂÐ±þ¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
³«¿ù¡¡¡¡¤¦¡¼¤ó¡£Àè¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Î»ÕÈÏ¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ø¤ÎÁ´ÌÌ¾è¤ê´¹¤¨¤â¥¢¥ê¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ETC¥«¡¼¥É¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤Ê¤¢¡£
»ÕÈÏ¡¡¡¡¤½¤¦¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ë¡¢Ç¯²ñÈñÌµÎÁ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò1Ëç»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤ó¤Ê¡£
¡ü²Á³Ê¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¸ÀµÚ¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê¡£¾ðÊó¤Ï¤¹¤Ù¤ÆËÜ¹Æ¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¹½À®¡¿º´Çì¾°»Ò¡¡Ê¸¡¿Ê¿Åç·û°ìÏº
The post ¥¯¥ì¥«¤è¤ê¹â´Ô¸µ¡©¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬ºÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë»ö¾ð¤ò¥×¥í¤¬²òÀâ¡ª appeared first on GetNavi web ¥²¥Ã¥È¥Ê¥Ó.