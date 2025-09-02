8月31日に放送された松本潤主演ドラマ『19番目のカルテ』（TBS系）第7話の視聴率が7.9％だったことがわかった（ビデオリサーチ調べ、世帯平均、関東地区）。9.6％だった第6話から1.7％の大幅ダウンで、同番組の最低視聴率だった。

第1話と第2話は11％台だったが、第3話・第4話は10％台に、そして第5話・第6話は9％台と徐々に下降。第7話までの平均は10.1％となっている。

「8月31日は日本テレビ系で『24時間テレビ』が放送されており、21時からの『ゴールデンストーンズ』にはチャリティーマラソンを走った直後の横山裕さんが生出演、13.9％と高い視聴率をマークしました。裏番組だった『19番目のカルテ』は、その影響をモロに受けたわけです。

『日曜劇場』といえば、いまやTBSの看板ともいえる重要な番組。なんとしても10％台を死守したいところでしょう。今のところギリギリ10％台をキープしているものの、まさに“土俵際”といった状況にあります」（テレビウオッチャー）

そんな『19番目のカルテ』だが、次回9月7日放送の第8話が最終回となることが発表された。「日曜劇場」はほとんどが第10話まで放送されるため、異例の短さということになる。まさか、打ち切り？

「9月13日から始まる世界陸上の中継があるためです。9月14日（日曜）の夜には男女の100メートル走決勝、21日は最終日で4×100メートルリレーの決勝など、重要種目が目白押しなのです。『日曜劇場』も大事ですが、『世界陸上』はTBSにとって、さらに重要な大イベントです」（同前）

だが、10％台を死守したい『19番目のカルテ』にとって、この「世界陸上」が“助け舟”になりそうだという。

「連続ドラマの視聴率は、徐々に下がっていくのが普通。『19番目のカルテ』も、10話まで放送していれば、平均で9％台になっていた可能性が高い。それが8話で終わることにより、10％台にとどまる可能性が高くなったわけです」（同前）

Xには

《19番目のカルテ、来週が最終回なんた早すぎる 続編ぜひともやってほしい》

《8話で最終回早いよなあ。こんなに面白いんだから、もっと続けて欲しいぜ》

など惜しむ声が多いが、なんとも皮肉な話だ。