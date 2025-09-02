音楽ユニット「GARNiDELiA（ガルニデリア）」が、2日をもって無期限で活動を休止すると公式サイトを通じて発表した。これを受け、ボーカル・MARiA（メイリア＝33）が自身のX（旧ツイッター）を更新。活動休止を知らされておらず、「驚いてます」とつづった。

ガルニデリアはボーカル・MARiA（メイリア）とコンポーザー・tokuの男女ユニット。アニメ「キルラキル」「ガンダム Gのレコンギスタ」「魔法科高校の劣等生」「Fate/Apocrypha」など、数々のアニメソングで知られる。

この日、「GARNiDELiA」の公式サイトではtokuが「GARNiDELiAは2025年9月2日をもちまして、無期限活動休止いたします」と活動休止を発表。

「MARiAとともに奏でてきた音楽は、私たちにとって人生の宝物であり、皆さんと共に過ごした時間は何よりも心の支えでした」とこれまでの活動を振り返り、「長い間、温かく応援してくださった皆さまに、心から感謝申し上げます」と記していた。

10月6日から開催予定だったツアーについても、全公演中止が発表されていた。

その後、MARiAは活動休止を知らせるtokuの投稿を引用し、「えっ！？」と反応。「えっと、私もこの発表に関しては知らされてなかったので驚いてます。混乱させてしまってごめんなさい」とし、ファンと同じタイミングで発表を受けたことを明かした。

続けて「皆には状況を整理して 然るべきタイミングで説明させていただきます」と表明。

最後に「いま、ひとつ言えることは私は『GARNiDELiA』を愛しているということ。私は音楽と尊厳と愛を守る道を歩んでいます」と結んだ。