【Amazon：拡張パック「インフェルノX」招待販売】 9月1日 開始

Amazonにて、TCG「ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック『インフェルノX』」の招待販売を実施している。

拡張パック「インフェルノX」は、大量の炎エネルギーを爆発的な攻撃力に変えて燃やし尽くす「メガリザードンX ex」や、メガシンカexポケモンより「メガサメハダーex」が収録されているほか、「メガリザードンX ex」をサポートするカード「オドリドリex」や「ひふきやろう」などがラインナップしている。

今回Amazonでは本製品を招待販売にて受付をしており、招待リクエストは招待リクエストは12カ月間有効で、当選すると登録しているメールアドレス宛に「招待者に選ばれました」というメールが届いて購入することができる。

(C)2025 Pokémon. (C)1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。