この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルの「一時停止 止まっただけでは、事故は防げない ドライブレコーダー 事故の瞬間から学ぶ」動画で、交通事故防止コンサルタントの上西一美氏が一時停止の本当の意味と正しい実践法について深く語った。



上西氏は「今日もドライブレコーダーの映像を見ていただきます。こちらの映像から大切な話をしますので、最後までご視聴ください」と呼びかけ、冒頭から視聴者の安全運転意識に切り込む。



前回は速度、前々回は車間距離といった基本を取り上げてきたが、今回は「一時停止」に着目。「一時停止も止まれば事故がなくなるっていうことは絶対にありえません。まず結論はそれです」と断言し、「中途半端な一時停止をすると、当然事故のリスクは上がります」と強調した。



上西氏は、視聴者がよく誤解しがちな“一時停止の目的”についても明確に言及。「この一時停止点で止まる目的、しっかりとご存知ですかね。これをね、確認するためと思っている人は、その考えは捨ててください」と突き放し、そのうえで「まずは、この停止点で必ず止まってください。なぜかというと、これは出会い頭の事故を防ぐためですね。無条件に止まるんです」と解説した。



だが、単に止まるだけで事故が防げる訳ではなく、「今見ていただいている事故は、全て止まっている上で起こしている事故です」とデータを示した上で、「一時停止っていうのは、止まることが大切なのではなくて、止まることは法律で決められていること。事故を防ぐためにはその後が重要」と核心を語る。



では何をすべきか。上西氏は「停止した後が大事で、止まった後、自分の行く方向を見るまでは停止状態です」とし、「確認をしながらアクセルを踏むのはやめてください」と実践的なアドバイスを送った。認知・判断・動作を必ず順を追って行い、「見るまではアクセルを踏まない。見るまではブレーキから足を離さない」という新たな運転習慣の必要性を力説している。



動画の終盤では「これをしっかりと覚えておいて、皆さんの車の運転を実践していただきたい」と改めて安全運転の徹底を呼びかけた。