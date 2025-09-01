佐藤健、“広すぎる”自宅を初公開 リビングにはピアノ4台「想像の20倍広い笑笑笑笑笑笑」「ガチの住んでる家!?」「家賃100万は越えてるだろうなぁ」
俳優の佐藤健（36）が1日までに、自身のTikTokとインスタグラムを更新。「【初公開】佐藤健の自宅がヤバすぎた…」と題し、豪華な自宅のルームツアー動画を披露し、反響を呼んでいる。
【動画】「想像の20倍広い笑笑笑笑笑笑」佐藤健の“豪華”自宅ルームツアー動画
投稿された動画では、広々とした玄関や、ピアノが4台置かれているリビングなどが紹介され、その広さや豪華さにスタッフが驚く様子がたびたび映し出されている。スタッフの「掃除とか自分でできるんですか？」という質問には、佐藤は「できないです…」と回答していた。
また冷蔵庫にたくさんの食材が収められている様子も公開され、「TENBLANKのメンバーがうちに来て皆で料理をするんですけど、1人1品作るから料理の材料をさっき私が全部買い出しに行ってきたのでそれが詰め込まれてます」と紹介した。
この投稿にファンからは「想像の20倍広い笑笑笑笑笑笑」「自宅をタダで見せてくれるの?!どういう世界線?!?!?!」「わたし…玄関で生活できる」「やばくない!?広くない!?すごくない!?可愛くない!?」「家賃100万は越えてるだろうなぁ」「えこれ役とかじゃなくてガチの住んでる家!?」「鈴木部長まんまじゃないですか…！」「志尊くんの家を『すごいすごい めっちゃ綺麗』って言ってたけど健さん？凄いよ？めっちゃ綺麗しとんでもない広さ.....」「うちの家ここのリビングに収まるわ」「衝撃で今日は眠れん」などの声が寄せられている。
