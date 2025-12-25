俳優の佐藤健（36）が12月23日、東京・丸の内ピカデリーで行われた「ワーナー・ブラザース映画ファンフェスティバル」のグランドフィナーレに出席。31日をもって100年にわたった日本での劇場配給を終了するためワーナー ブラザースジャパン合同会社が開催したイベントで、これまで5シリーズが製作された実写版映画『るろうに剣心』の大友啓史監督（59）や、主人公である緋村剣心役の佐藤、神谷薫役の武井咲（31）らキャストが登