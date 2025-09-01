SUPER EIGHT、横山裕が母親への思いを綴った楽曲「オニギシ」を歌唱し力走する横山にエール

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

8月30日・31日に放送された『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』にて、チャリティーランナー横山裕のために、SUPER EIGHTメンバーの村上信五、丸山隆平、安田章大、大倉忠義が両国・国技館に集結。横山が母親への思いを歌った楽曲「オニギシ」を歌唱し、力走する横山を歌で応援した。

■横山の幼少期の母とのほほえましい思い出や感謝が綴られた「オニギシ」

横山からマラソンランナー決定の報告を受けた際、すぐに応援のメッセージや、横山の体を気遣うメッセージを送ったというメンバーたち。

20年以上を共に歩むメンバーが歌ったのは、横山が、女手ひとつで育ててくれた母への思いをこめた曲「オニギシ」。幼少期の母とのほほえましい思い出や、感謝と親子愛が綴られている。

15年前、そんな大好きな母が急逝。訃報を受けた横山はその夜、ライブでセットリストに入っていたこの曲を、涙が溢れ歌えなかったという。

メンバーに感謝の言葉を伝えたいという横山の手紙を受け、村上は、「今まであまり話してこなかったことをよくぞこの場で、と思うし、このタイミングでいろんな思いがあったと思う。時間が許す限りメンバーみんなで迎えたい」コメントした。

