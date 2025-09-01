佐々木美玲「釣り好きで。船の免許も取っちゃいました」照英の“共通点”判明
元日向坂46の佐々木美玲（25歳）が、8月31日に公開された、バラエティ番組「家、ついて行ってイイですか？」公式SNSの“チョイ見せ”動画に出演。タレント・照英（51歳）との共通点が判明した。
アウトドア系の趣味が多いという照英が、キャンプ、プール、サイクリングなど、さらに「動物。わんちゃん好きなんです」と好きなものを挙げていく。一方、佐々木の趣味は「釣りです、実は」と話すと、照英も「釣りは大好きです」とコメント。
そして、照英に「釣り、お好きなんですか？」と聞かれた佐々木は「釣り好きで。船の免許も取っちゃいました。（小型船舶の）2級なんですけど」と話し、スタジオの面々から「ええええ！？」と驚きの声が上がる。
照英は「おじちゃんもね、釣り好きだから、2級から1級にステップアップして。結局（免許を）取ったけど、船舶取っちゃうと自分が操縦するから釣りができないから、使う場面が全くない。でも取る価値はありました」と話し、佐々木も「そうそうそう（笑）」と笑った。
また、照英は「どんな釣りされてるんですか？」と質問。佐々木は「1回だけなんですけど、スズキ釣ったことあります。すっごいデカくてびっくりしました。千葉です」と答え、照英は「東京湾だね。“シーバス（スズキ）の聖地”だから」と、釣りトークが止まらない照英だった。
