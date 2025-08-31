タレントの有吉弘行（51）が31日放送の「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜後8・00）に出演し、ネット上で大きな話題となっている。

有吉が演じたのは、服部半蔵。戦国時代に徳川家康に仕えた伊賀忍者の末裔（まつえい）で、松平定信（井上祐貴）から留守の白河藩を任された人物。

劇中では「江戸からの知らせによると、どうも田沼の一派が自らの米を差し出していると…」と神妙な面持ちで定信に報告。重要な情報を伝える“ワンポイント出演”で約20秒のシーンだったが、その存在感は抜群だった。

今回の大河ドラマでは、有吉をはじめ短い出番ながら印象を残すキャストが話題となっている。餅をつく市民を演じたお笑いコンビ「クールポコ。」や、素顔で絵師を演じた鉄拳、丸刈り姿で僧侶を演じた「コロコロチキチキペッパーズ」のナダルなど。

なお、有吉にとって大河ドラマは今回が初出演。ネット上では「違和感がない」「見事な熱演しかと見届けました！」「有吉さん お見事、壁クリアです」「まさかの服部半蔵！」といった称賛の声のほか、「一瞬すぎた！」「突然で見逃した！再放送希望！」といった反応も寄せられていた。