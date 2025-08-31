この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

アンティークコインマニア・渡辺孝祐氏が「【幻の貿易銀!!】8月の新着コインを一挙大公開します！」と題したYouTube動画を公開。動画内では、8月に新たに入荷した20枚のコインを2トレー分、熱く詳細に紹介した。渡辺氏は「古代から、モダンから、アンティークから、何やらいろいろありますので、ぜひ楽しくご覧になっていただけたら」と語り、ラインナップの豊富さに自信を見せた。



まず話題となったのは希少性の高いテトラドラクマ。アテネの袋が描かれた古代ギリシャコインを7枚も入荷し、「今だったら選べるほどあるよという状態」と在庫状況を強調した。また、イオニア国 エフェソスのコインや、約28グラムのアルシノエ2世 オクタドラクマ金貨、マケドニア王国 アレキサンダー大王 ステーター金貨など、注目コインもズラリ。「こういうのってね、やっぱりみんなこれ可愛いな、こうやって欲しいなって、あなたが今思っているのは、他のみんなもいいなと思っているものなので」とコレクター心理への気配りも。価格帯や評価、歴史的背景まで丁寧に語った。



また近代・現代コインのパートでは、1815年のナポレオン 5フラン銀貨や、ワイマール共和国 樫の木 5マルク銀貨、イギリス ジョージ3世 クラウン銀貨・ギニー金貨など、コレクター垂涎のラインナップも網羅。「1回皇帝を追われたのに、また戻ってきて、3ヶ月でまた追われるっていうこのストーリーがたまらんな」と、コインに宿る物語性にも強い愛着を見せていた。



しかし今月の新着紹介で最大の衝撃となったのは、「明治7年SILVER PATTERN WITHOUT BEADED BORDER Ex. Jacobs」いわゆる“幻の貿易銀”のパターンコインだ。かつてノーマン・ジェイコブス氏がコレクションしていた逸品で、NGC鑑定済みが世界で2枚しか存在しないという。「商売的な気持ちはなしに、僕、純粋な興味、関心、僕のコレクター心で買ってしまった」と率直に語り、「しばらく売るつもりはございません、というコインでございます」と“非売品”であることも明かした。



「アンティークコインマニアとして、一目惚れじゃないですけれども、個人的なほぼ、興味、関心、趣味で、買ってしまったコインとなっております」と語る熱量には、動画視聴者からも反響が集まりそうだ。