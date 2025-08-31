「AirPods Pro（第2世代）」と「Apple AirPods 4」がAmazonセールでお買い得価格に【9/4まで】
USB Type-C端子になった「AirPods Pro（第2世代）」
Apple AirPods Pro 2 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、アクティブノイズキャンセリング、外部音取り込み、パーソナライズされた空間オーディオ、原音に忠実なサウンド、H2 チップ、USB-C 充電、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電、ヒアリング補助機能
39,800円 → 34,141円（14%オフ）
アクティブノイズキャンセリング搭載の「Apple AirPods 4」
Apple AirPods 4ワイヤレスイヤーバッド、Bluetooth 5.3、アクティブノイズ キャンセリング搭載、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
29,800円 → 27,071円（9%オフ）
アクティブノイズキャンセリングなしの「Apple AirPods 4」
Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤーバッド、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定
21,800円 → 20,000円（8%オフ）
Apple傘下のブランド・Beatsの「Studio Buds +」
Beats Studio Buds + | ワイヤレスノイズキャンセリングイヤフォン - AppleデバイスとAndroidデバイスで互換性が向上、内蔵マイク、耐汗仕様Bluetoothイヤフォン、空間オーディオ - トランスペアレント
24,800円 → 18,882円（24%オフ）
装着したり、首にかけたり。アクティブな毎日にぴったりの「Beats Flex」
Beats Flexワイヤレスイヤホン Apple W1ヘッドフォンチップ、マグネット式イヤーバッド、Class 1 Bluetooth、最大12時間の再生時間 - Beats ブラック
9,800円 → 8,909円（9%オフ）
その他のおすすめ商品
Apple Watch Series 10(GPSモデル)- 46mmローズゴールドアルミニウムケースとライトブラッシュスポーツバンド - M/L - 先進的なディスプレイ、睡眠時無呼吸の通知、高速な充電、Suica対応、スマートウォッチ、スポーツウォッチ
64,800円 → 60,300円（7%オフ）
Apple 2024 13 インチiPad Air (M2): Liquid Retina ディスプレイ、256GB、横向きの 12MP フロントカメラ/12MP バックカメラ、Wi-Fi 6E、Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ
114,800円 → 108,800円（5%オフ）
