「お父さんとお母さんに…」4歳児の靴並べ、込められた意味に5万いいね「賢い」「パズル好きそう」【ママリ】

子どもの発想に驚かされたり、癒やされたり

子どもの発想はとても柔軟で、大人にはない視点は新鮮ですよね。子育てをしているとそれを実感するママやパパはたくさんいるはず。大人にとっては何気ないことや当たり前のことであっても、子どもの言葉や行動を通して当たり前じゃなかったと気づくこともあるのではないでしょうか。





いつも靴そろえてくれる長男。「お父さんとお母さんにギュッギュされたいから、長男くんと次男くんのお靴は真ん中。」らしい。尊い👦

子どもたちの靴を挟むように置かれた大人の靴。きれいに並べられた靴は4歳の長男がそろえてくれたものだそう。ママとパパに「ギュッギュされたいから」という理由でこんな風に靴を並べたなんて、かわいすぎますよね。普段からたくさん触れあいをする仲良し家族なのでしょう。写真とエピソードから伝わってきますよね。



この投稿に「賢い」「パズルが好きそう」という声が投稿されていました。確かにテトリスのように、上手に並べられていますよね。他にも「よく見たら次男くんのお靴が！パパとママ両方にくっつくように置かれてる。お兄ちゃんの愛を感じる」という声も。自分のものだけでなく、弟の小さな靴もママとパパにギュッとしてもらえるように置いていたお兄ちゃん。パパママへの愛とともに、弟への深い愛を感じます。家族それぞれの愛情を感じる、ほっこり投稿でしたね。

夫のスマホに残された「パパの検索履歴」

子育ては大変なこともあり、夫婦での協力が必要になりますよね。しかしどちらかが頼り切りになってしまうなど、夫婦間で育児に対する温度差があることも。



投稿者・アリス🦖☺︎2m(@arisu6305)さんはある日、検索履歴が開きっぱなしになっていた夫のスマホを、少しの好奇心で見てしまったそう。ちょっとひやりとする展開ですが、そこには父としての夫の気持ちが残されていました。

旦那が風呂場にスマホ放置してて

検索履歴開きっぱなしだった。

少しの好奇心で見てしまった。



2ヶ月赤ちゃんうんち

2ヶ月赤ちゃん成長

2ヶ月赤ちゃん笑う

仕事関連の検索

ミルクの量

𓏸𓏸温泉営業時間

お食い初め

仕事関連の検索

赤ちゃんが泣き止む音楽



温泉行かせてあげよ😭✨

夫の検索履歴に残されていたのは「ミルクの量」「赤ちゃんが泣き止む音楽」など、ほとんどがお子さんのこと。まさに親としての課題にママと一緒に向き合ってくれていることに、胸が温かくなりますね。ひとつだけ「温泉営業時間」という履歴から、息抜きしたい気持ちもうかがえます。



この投稿には「こんなふうに一緒に子育てしたい」「一緒に育児するってこういうこと」といったコメントが寄せられていました。アリスさんの「温泉行かせてあげよう」という言葉も素敵ですね。子育ては大変なこともあるからこそ、協力できるパートナーが大切な存在となっていくことでしょう。素敵な夫婦の姿に、心が温まる投稿でした。

娘を膝に乗せたまま写真撮影、体を張った母

子どもを撮影スタジオで撮る際に、特に小さな子どもは親から離れると泣いてしまって大変なこともありますよね。慣れない場所やスタッフに不安を感じなかなか泣き止んでくれないことも…。とはいえせっかくの記念撮影、笑った顔を思い出に残したいですね。



投稿者・男鹿(おが)☺︎1y🎀(@oga_otokoshika)さんは娘さんの撮影会で、膝から降ろすと泣いてしまうため、体を張って撮影したそうです。かわいく撮れた娘さんのお写真の裏では、おがさんの頑張りがありました。

こちらのso cuteな写真実は娘が私の膝から降りるとギャン泣きするので、乗せたまま撮った1枚です。



絵心無いので、フリーイラストを駆使するとこんな感じ😇



薔薇で隠してくれるカメラマンさん最高だし、母って今までした事ない経験できて楽しーーー！って思いました。

膝から降ろすと泣いてしまう娘さんのために、乗せたまま撮影したおがさん。写真には娘さんしか映っていないように見えますが縁の下の力持ち、母が撮影を支えていました。撮影小物のバラなどでうまく隠れていて、カメラマンもこうした状況に慣れていたのかもしれませんね。



この投稿には「言われなきゃわからないのすごすぎるし、その場面想像するとほんと面白いw」「すごすぎます…全然影も形もない…!」といったコメントが寄せられていました。将来娘さんが大きくなった時に話すと、良い思い出になりそうです。華やかな撮影の裏で、活躍されていた母の愛に心が温かくなりますね。

