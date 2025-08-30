チャンネル登録者数1630万人を誇る人気ユーチューバー・はじめしゃちょー（32）が30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。一般女性と結婚したことを報告した。

はじめしゃちょーは「はじめしゃちょー結婚しました。」と題した動画を投稿。スーツ姿で登場し「え〜！って思う方がたくさんいらっしゃると思います。はい。なんと私、はじめしゃちょー、結婚いたしました」と明かした。結婚指輪を披露し、「籍も入っております。婚姻届も書いておりまして、もう結婚しました」と、すでに入籍済みであることも報告した。

続けて「結婚しない人生の選択肢もずっとあるなと思いつつ、それでも周りが結婚してたのでちょっといいなとか、俺だけ取り残されてるなっていう不安があったり、焦り心配とかいろんな感情も持ちつつ。けど独りも楽しかったなと思って」と胸中を吐露。そういった中での結婚の決め手について「その相手の女性が他の人と結婚するのが嫌だったって感じですね。それが一番強いです」と語った。

また、お相手については一般女性とし、「僕みたいにユーチューバーとかインフルエンサーとか芸能活動をしていない」と明かした。さらにウェディングフォト撮影の様子も公開し「めっちゃ可愛い」とのろけていた。

はじめしゃちょーは2012年8月に自身のチャンネルを開設し、ユーチューバーとしての活動を開始。チャンネル登録者数は1630万人と、日本を代表するユーチューバーとして人気を博している。