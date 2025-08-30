¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥ï¥ó¤Ê¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤ò¤â¤¦CL¤ÎÉñÂæ¤Ç¸«¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡¡4¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤ÇCLËÜÂç²ñ¤Ë»²Àï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤¬»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥ë¥³¤ÎÌ¾Ìç¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤Ï27Æü¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ2nd¥ì¥°¤Ç¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ë0-1¤ÇÇÔ¤ì¡¢ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤Ï¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ËÆ³¤¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ä¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ê¤ÉËè¥·¡¼¥º¥óCL¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤Ï4¥·¡¼¥º¥óÂ³¤±¤ÆCL¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤«¤é¤Ï¥í¡¼¥Þ¡¢¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤È»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢CLËÜÂç²ñ¤ÏÀï¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥ï¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤¬CL¤ÎÉñÂæ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¸Â¤ê¤À¡£
¥í¡¼¥Þ»þÂå¤Ë¤Ï¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Ç¤â½àÍ¥¾¡¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤Ê¤É¡¢Ã»´ü·èÀï¤Ç¤Ï¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤Ë¤ÏCL¤ÎÉñÂæ¤¬»÷¹ç¤¦¡£
¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤¿62ºÐ¤Î¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£¤â¤¦°ìÅÙCLÍ¥¾¡¤òÁè¤¦»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¤¬¡¢º£¤Î¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤¹¤«¤ÏÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤À¡£