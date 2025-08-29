

パソコン音楽クラブ

ドキュメント20min.『patch the world again』が、８月31日午後11時45分からNHK総合で放送される。

【写真】パソコン音楽クラブが出演するドキュメント20min.『patch the world again』場面カット

1976年、国産初の大型アナログ・モジュラー・シンセサイザーが誕生した。それは、様々な機能をもった「モジュール」を「パッチケーブル」でつなぎ、思い描いた理想の音を一から作り出せる「夢のマシン」だった。時の流れの中で忘れられかけていた名器に光をあて、現代の感性で再びパッチ（つなぐ）する、ミュージックドキュメント。

今回この伝説的シンセサイザーをパッチするのは、フジロックにも出演した「パソコン音楽クラブ」。 往年の機材や音源を駆使した独自のサウンドが魅力のDTMユニットだ。

出会いの印象は、「すごい威圧感がある…」、「使い方がマジでわかんない…」。 そんな２人が、かつて名器を愛用していたレジェンドたちの言葉に導かれ、ケーブルをつなぎ、想いをつなぎ、その場・その瞬間限りの音を創造していく。

ラスト３分は、圧巻のライブパフォーマンス。

半世紀の時を超え、伝説のシンセサイザーはどんな音を響かせるのか？

そのサウンドは、現代にどうよみがえるのか？

モデル・俳優の市川実和子の語りでつなぐ。■番組情報ドキュメント 20min.「patch the world again」＜放送予定＞ 【NHK総合】８月31日（日）午後11時45分〜翌０時05分【出演】 パソコン音楽クラブ（ミュージシャン・DTM ユニット）【語り】 市川実和子（モデル・俳優）（再放送は一部地域のみ）再放送：総合 ９月３日（水）午前11時30分〜11時50分※北海道・東北・関東甲信越・四国で放送※中部・近畿・中国・九州沖縄は放送がありませんなお、配信でも視聴可能。・NHKプラス放送から１週間見逃し配信・NHKオンデマンド 放送当日（月）午後６時から配信・TVer 放送日翌日午後２時〜放送後１週間配信＜番組公式サイト＞ https://www.nhk.jp/p/ts/YN5YRJ9KP6/