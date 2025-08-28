フロレンツィ引退決める…EURO2020制覇の元イタリア代表DFはローマやミランで活躍
ローマやミランで活躍した元イタリア代表DFアレッサンドロ・フロレンツィ(34)が27日、自身のSNSで現役引退を発表した。
ローマの育成組織出身で2010-11シーズンにプロデビューを飾ったフロレンツィ。レンタル移籍を挟みながらも、12-13シーズンからはローマで活躍を続けた。キャプテンも務め、クラブの象徴的な存在として公式戦通算280試合に出場し、長くサポーターからも愛された。
20年からはバレンシアやパリSGでプレーし、21年にミランへのレンタルから完全移籍に移行。21-22シーズンのセリエA制覇などにも貢献した。12年に代表デビューを飾り、通算49試合に出場。EURO2020では開幕戦から先発に名を連ね、優勝メンバーにもなった。
自身のSNSを通じ、フロレンツィは「ありがとう。あなたたちは私にファンを愛する気持ちを教えてくれた。今日、私たちは別れを告げるが、あなたたちはいつでも私の一部だ」とサポーターに感謝を伝えた。
