元迷惑系YouTuberで奈良市議会議員のへずまりゅうさんが2025年8月28日にXを更新し、はじめての議員報酬の使い道を明かした。

「初の議員報酬は両親の為に使いました」

へずまさんは7月20日に投開票が行われた奈良市議選挙で初当選を果たした。

その後も議員活動についてたびたびXで発信していたへずまさんだが、27日にXで「初の議員報酬に震えました。地方議員でもこんなにあるんですね」とつづり、8月分の報酬支給明細を公開。それによると、報酬額は「596,000円」で所得税を差し引いた支給額は「401,200円」となっていた。

へずまさんは「感謝の気持ちと緊張感が高まりました。何としてでも結果を残します」と、あらためて決意をつづっていた。

また、28日には「ご報告」として、「初の議員報酬は両親の為に使いました」と、ネクタイとハンカチの写真を公開。

また、両親からの言葉として、父からは「まだ更生したとは思っていない。応援してくれる人を裏切るな。議員として責任を持って働け」、母からは「ありがとう。しょうたと奈良の方々からのプレゼントだね。大切にする」と言われたと明かした。

へずまさんは、「34歳やっと親孝行ができました。全ての皆様に感謝」とつづっていた。

また、サブアカウントでは、「社会人一年目の初任給は全て自分の為に使った過去があります。後悔していたのでこのような形でプレゼントできて良かったです」と明かしていた。

このポストにへずまさんの元には、「その年齢で親孝行することは素直に偉い」「ある程度成功した中で厳しい言葉を掛けてくれる身内が居る事がとても良い」という声が集まっていた。