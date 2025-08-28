【POP MART】29日発売のラブブ新作可愛すぎ！自分の名前そろえたい〜

いま世界中で大人気の中国のアートトイブランド「POP MART（ポップマート）」の新発売情報です。

2025年8月29日に、大注目の「LABUBU（ラブブ）」の新作が登場します。

直営店のみの商品も

編集部の注目は、ラブブの新作ぬいぐるみペンダント（1ピース・1815円）。ブラインド形式の商品で、どのラブブが当たるからは箱を開けてからわかります。

・THE MONSTER PIN FOR LOVE シリーズぬいぐるみペンダント(A-M)

・THE MONSTER PIN FOR LOVE シリーズぬいぐるみペンダント(N-Z)

このシリーズのラブブには、それぞれお気に入りのアルファベットがあるそうです。自分の名前のイニシャルやローマ字表記をそろえたいというファンのコレクター心をくすぐられますね。サイズは約6×5×10.5cmです。

「アソートボックス」（重複なしの14ピース入り）の価格は各2万5410円。「A-M」、「N-Z」のセットがあり、全部そろえた場合の金額は5万820円となります。

「A-M」のセットにはAからMまでの13のアルファベットに加え、「？」のラブブが含まれます。また、1／168の確率でシークレットの「ハート」のラブブが入ります。

「N-Z」のセットにはNからZまでの13のアルファベットに加え、「＆」のラブブが含まれます。また、1／168の確率でシークレットの「！」のラブブが入ります。

オンラインショップでは、11時0分からの販売開始予定です。事前にカートに商品を入れられるので、狙っている人は準備しておくのがおすすめですよ。

なお、各商品最大14ピース（アソートボックスなら各1セット）までの購入制限があります。オーバーしないように気をつけてください。

ラブブの新商品はほかにもありますが、以下は"直営店のみ"の販売です。

・THE MONSTER PIN FOR LOVE シリーズアルファベットペンダント（A-M）

・THE MONSTERS Pin for Love シリーズ アルファベットペンダント（N-Z）

・THE MONSTERS Big into Energy シリーズキャンドルギフトセット

直営店は、事前抽選による入店整理券の配布を実施しています。運よく整理券をゲットできた人は、ぬいぐるみペンダントとあわせてアルファベットペンダントもそろえたいですね。

キャンドルギフトセットは、淡い色使いが可愛らしく、もったいなくて使えないかも？ インテリアとしても飾っておくのもよさそうです。

＜そのほかの新発売商品＞

・Lil Peach Riot Sleepoverシリーズ

・Honor of Kings Baby Heroes-Gratitude Season シリーズ

・inosoul Between the Flows ビッグサイズ

・MOLLY 霊芝フィギュア

・Hirono Search for Aliens ビッグサイズ

