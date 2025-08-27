トヨタ「“小さな”ミニバン」なぜ爆売れ!? “高齢者”から「アウトドア好き」まで大ヒット中！ 約212万円からの“7人乗り”モデル「シエンタ」人気の理由とは

日常使いにうれしい小型サイズに広さと機能性を詰め込んだ1台

子育て中の買い物や送迎だけでなく、週末にはちょっと遠くへお出かけ。そんな日常のすべてをこなせるクルマが欲しい。

トヨタ「シエンタ」は、まさにそんな願いに応えてくれる1台です。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの最新「“ちいさい”ミニバン」です！ 画像で見る（30枚以上）（30枚以上）

今回はそんなシエンタの特徴とともに、トヨタの販売スタッフに聞いた「どんな人に人気があるのか」について詳しく紹介します。

トヨタの最新「“ちいさい”ミニバン」人気の理由とは

シエンタは、都市部でも扱いやすい全長4260mm×全幅1695mm×全高1695mm（2WD）の5ナンバーサイズに収めながら、最大3列・7人が乗車できるコンパクトミニバン。

現行モデルは、2022年に登場した3代目です。2025年8月には運転支援システムの機能向上などの一部改良を実施するなど、今も進化を続けています。

そんなシエンタは、丸みを帯びた愛らしいデザインと高いユーティリティ性を両立し、家族の毎日に寄り添う1台として高く評価されています。

後席に両側スライドドアを備え、狭い駐車場でも乗り降りしやすく、小さな子どもを連れたファミリーにも安心です。

また最新のTNGAプラットフォームを採用し、優れた乗り心地と高剛性ボディを実現。最新の予防安全機能も標準装備され、安全性にも配慮されています。

2列目や3列目のシートアレンジによって、乗員スペースや広い荷室を確保できるのも大きな魅力。日常の買い物から大きな荷物を積むアウトドアシーンまで、シチュエーションを選ばない柔軟性が支持されています。

また価格（消費税込み）についても、ガソリン車で211万7500円から、ハイブリッド車で247万9400円から（ともに3列・7人乗り）と、200万円台の廉価な設定も魅力的に映ります。

そんなシエンタの販売台数は、ミニバンカテゴリーにおいて常にトップクラスです。

日本自動車販売協会連合会（自販連）調べによる2024年の年間販売台数は11万1090台と、ライバルのホンダ「フリード」の7万3279台を大きく引き離し、圧倒的な人気を誇っています。

また2023年には13万2332台を販売し、乗用車全体（軽乗用車除く）でも第3位にランクインするなど、幅広い支持を受けていることが数字の上でも良くわかります。

ユーザー層は「若いファミリー」だけじゃない!?

関東郊外のあるトヨタ販売店のスタッフに、シエンタのどんなところが支持されているのかを聞いてみました。

すると「実際に購入したユーザーからは、『見た目以上に室内が広くて快適』とか、『初心者でも運転しやすいので家族みんなが運転できるし、安全装備が充実していて安心』といった声が多く寄せられています」とのこと。

イメージ以上に幅広い層から支持を集めていたトヨタ「シエンタ」

またユーザーは、特に子育て世代のファミリー層に人気が高いといいます。

「理由として、チャイルドシートを設置しても乗り降りがしやすい点が好評のようです。

また、『小回りが利くので運転が苦手でも安心』、『買い物の荷物が多くても余裕で積める』といった意見も多いです」

このように、実用性の高さがユーザーの共感を呼んでいることがわかりました。

加えて、「高齢の親を乗せることがあるので、乗り降りしやすいクルマがいい」「日々の運転は小柄な妻が担当しているので、シエンタくらいの大きすぎないクルマが安心」といった理由で、必ずしも多人数乗車が必須条件ではないユーザーからも選ばれているケースも多いそうです。

さらに近年では、アウトドア志向の若年層にも人気が広がっているといいます。

「キャンプや車中泊を楽しむために、荷室スペースが広く車内のアレンジ性が高い点も魅力に映っているようです。

シートを倒してフルフラットにすれば、ちょっとした車中泊や休憩にも十分対応できる点が注目されているようですね」

さらにハイブリッド仕様もラインナップされていることから、燃費性能を重視するユーザーからも選ばれているようです。

「最近のクルマ選びは、ガソリン代の高騰を背景に、燃費の良さと日常使いのバランスを評価する声が多いですからね。

シエンタは、燃費面ではガソリン車のWLTCモード燃費が18.3〜18.4km／Lと、ミニバンとしては優秀です。

ハイブリッド車では最大28.8km／Lという非常に低燃費な性能を実現しています」

これだけの低燃費性能があれば、日常の通勤や週末の遠出でも燃料コストの不安が大幅に軽減されるはずです。

※ ※ ※

取材する前、筆者（type-e）はシエンタに対し、「子育て中の若いファミリーユーザーに人気のクルマ」という強いイメージを持っていました。

ところが実際にはそういった子育て世代だけでなく、アウトドア好きな若年層や、高齢者との暮らしに配慮した子離れ世代の夫婦など、幅広い層に支持されていることが改めて実感できました。

多様な使い方にフィットするシエンタは、「あれもこれも叶えたい家族にとって頼れる1台」といえそうです。