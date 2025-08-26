この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

デジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が指南するNotebookLM活用術！PDF資料の山が宝の山に！自分専用チャットボットを作る方法を解説。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『【NotebookLM活用術】PDF資料の山が宝の山に！自分専用チャットボットを作る方法を解説。』でデジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、Googleが提供するチャットボットサービス「NotebookLM」の活用法と、その圧倒的な時短効果について熱を込めて語った。



動画冒頭、有馬氏は「皆さんにも良さをしっかり伝えて、これを使う人を世の中に広めまくりたい」と自らの“激ハマり”ぶりを宣言。最近NotebookLMの便利さに目覚めたという有馬氏は、「自分のソースの中で選べるから復習にもなるし、営業の時に検索したりする。社内の事例もポンっと出てくるから、圧倒的に探す手間が省ける」とその魅力を力説した。また、「今どきAI使いこなせてなかったらめちゃくちゃダサくない？」と、AIを活用できない企業の“時代遅れ”も痛烈に指摘した。



NotebookLMは学習させるデータの種類が豊富な点が特徴で、「PDFも、音声ファイルも、YouTube動画までも読み込めて、自分や社内のナレッジが一気にチャットボット化できる」のがポイント。例えば「社長の朝礼スピーチを音声で保存してボット化し、社内の誰もがいつでも相談できる“社長ボット”を作れる」など、リアルな活用事例が次々と披露された。有馬氏自身「議事録なんてもういらなくない？」「案件ごとにマニュアルや議事録、契約書も放り込めば、お客様専用ボットも作れる」と没頭ぶりを明かす。



また、GPTsやDifyなど、他のAIチャットボットツールとの具体的な比較も展開。「GPTsも進化しているが、“リンクでYouTube動画を読み込めない”“プロンプト設計が多少ハードル”など、NotebookLMゆえの使いやすさがある」と分析。また、数百個以上のファイルを簡単に管理でき、社内マニュアルやクライアント案件の情報検索も“数秒で解決”できる時短革命だと力説した。



「知らない企業は損してる」「情報管理や質問対応の面倒くさいことも全部AI化しないと人材も来なくなるかも」と、AIネイティブ世代から選ばれる企業である重要性にも警鐘を鳴らした。また、開発者向けの高機能ノーコードツール「Dify」なども紹介しながら、「ここまで自社に合ったオリジナルチャットボットを作れる時代がすぐそこまで来ている」と最先端AI活用の姿にも言及した。



締めくくりとして、有馬氏は「普段他の人に聞いてたことや探していた時間が、本当に短縮できていると実感している」「YouTube動画の要点も一発でテキスト化、勉強時間も激減」と実体験を語り、「ぜひマーケターとしてもレベルアップし、本業に集中するためにNotebookLMを使いこなして欲しい」と呼びかけ、「また次の動画で会いましょう！」と笑顔で締めくくった。