穴あきキャンディー「パインアメ」で知られるパイン（大阪市天王寺区）が、ダスキン（大阪府吹田市）の「ミスタードーナツ」が監修した「ドーナツキャンディ」を9月8日に発売します。両社のコラボレーションは初めてです。

同商品は、硬いアメでもドーナツをイメージできるよう、クランチ製法で作られたキャンディーです。

“サクサク”とした食感が特徴で、「なめてじんわり、噛（か）んでサクサク」の一品に仕上げられています。また、2色のアメを組み合わせる製法で、北海道産ミルクにイチゴ、キャラメル、ハニーの素材が“溶け合う味わい”を表現しているということです。

味は「イチゴミルク」「キャラメルミルク」「ハニー」の3種類。「イチゴミルク」は北海道産ミルクに、福岡県産あまおう果汁、イチゴのフリーズドライが入った甘酸っぱい味わい。「キャラメルミルク」はキャラメルの甘さと、隠し味の塩がクセになる一品。「ハニー」は北海道産ミルクにハンガリー産アカシアはちみつを組み合わせ、上品でさっぱりとした味わいになっています。

同コラボは、両社のどちらも「大阪で創業」「穴が開いているおやつを作っている」という共通点があることから実現したということです。

参考小売価格は、237円（税込み）。全国のスーパー、ドラッグストアで販売されます。なお、ミスタードーナツのショップでは販売されません。