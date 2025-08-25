羽仁衣の本気！バーチャルドッジ！「炎の闘球女 ドッジ弾子」第68話が週刊コロコロにて公開【最新話】
画像は週刊コロコロ「炎の闘球女 ドッジ弾子」のページ（https://www.corocoro.jp/title/5）より【68話】 8月25日 公開
小学館は8月25日、こしたてつひろ氏によるマンガ「炎の闘球女 ドッジ弾子」第68話を週刊コロコロコミックにて公開した。
本作は「炎の闘球児 ドッジ弾平」の主人公・弾平のソウルを受け継ぐ弾平の娘・弾子が、令和の現代で最強の闘魂ドッジボールチームを作ろうと奮闘する現代版熱血ドッジボール漫画。第68話では、バーチャル空間でのドッジに苦戦する弾子たち。次々に脱落していき、最後に残った羽仁衣は1人でロボに挑む。
伝説のドッジボール漫画「炎の闘球児 ドッジ弾平」！ 弾平のソウルを受け継ぐ弾平の娘・弾子が、令和の現代で最強の闘魂ドッジボールチームを作ろうと奮闘する、現代版熱血ドッジボール漫画！ たちはだかる現代の常識に弾子は打ち勝つことができるのか!? こしたてつひろ熱筆の美少女たちに注目せよ！
