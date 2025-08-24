この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「思春期の子育てアドバイザー」より、道山ケイさんが『【完璧主義の親】子供への悪影響と疲れの対処法』というタイトルで動画を公開した。道山さんは自身も「完璧主義に近い」と認めつつ、親の完璧主義が子供に及ぼす深刻な悪影響について語った。



今回のテーマで道山さんは「子育てにおいては完璧主義は正直マイナスにしか働かない」と断言。その理由について、「完璧を求めるあまり、お子さんの自己肯定感が下がりやすくなる」と警鐘を鳴らす。さらに、「挑戦できなくなる」「愛情バロメーターが下がる」という3つのデメリットを具体例とともに紹介した。「子供が国語のテストで95点を取ったのに『なんで100点取れなかったの？』と言われると、自分には価値がないように感じてしまう」といったリアルな状況を例に挙げ、「褒められる機会が減ることで、親子関係も悪化する」とポイントを述べている。



道山さんはまた、「完璧主義になる理由」は親自身の子供時代の経験や、周囲との比較、親としての強い責任感にあると分析。「自分が厳しい基準で育てられてきた場合、それが当たり前になってしまう」とし、「SNSなどでも無意識に他者と比較してしまう現代の親にも課題がある」と語った。



改善のための具体的なヒントとして、「いい親の条件を変える」「8割思考を取り入れる」「責任感が強すぎる場合はあえて“多責思考”も取り入れてみる」など、バランスの重要性を説いた。「親も子もそもそも完璧じゃない。極端に責任感が強すぎたり、完璧を求めすぎると、両方とも疲れてしまう」と指摘し、「8割できれば十分。ロボットじゃなくて人間だからこそ、多少のミスや妥協も大切」と呼びかける。



動画の最後には、「極端な完璧主義は親自身もしんどくなる」と改めて強調。「自身や子供が“親の顔色をうかがう”“挑戦を避ける”などのサインを感じたら、完璧主義を見直す良い機会」と視聴者にアドバイスし、バランスの取れた親子関係の重要性を締めくくった。