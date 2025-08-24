¼ò°æË¡»Ò¤«¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¤«¡¢¡ÖÃ¯¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È±½¤¬±½¤ò¸Æ¤Ó¡Ä¡Ö¤Ò¤À¤Þ¤ê¤Î»í¡×»×¤ï¤ÌÂç¥Ò¥Ã¥È¤ÎÎ¢Â¦
¡¡1990Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢¹¾¸ýÍÎ²ð¼ç±é¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼2¡×¤ÇÎ®¤ì¤¿É×ÉØ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖLe Couple¡×¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Ò¤À¤Þ¤ê¤Î»í¡×¡£Ã¯¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È±½¤¬±½¤ò¸Æ¤Ó¡¢180ËüËç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤¿Æ£ÅÄ·ÃÈþ¡Ê62¡Ë¤¬¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÎÉñÂæÎ¢¡¢É×ÉØ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³ëÆ£¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÊÁ´4²ó¤ÎÂè3²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×ÉØ¥æ¥Ë¥Ã¥È»þÂå¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡Ä¡ÖÈþ¾¯½÷¡×¤À¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü¡¢13ºÐ¤Î±é²Î²Î¼ê»þÂå¡¢10Âå¡¢20Âå¡ÄÇÈÍðËü¾æ¤Î62Ç¯
¡½¡½1990Ç¯¡¢27ºÐ¤Î»þ¤Ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÆ£ÅÄÎ´Æó¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢94Ç¯¤Ë¡ÖLe Couple¡×¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡ÈÉ×ÉØ¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ë¤òÁÈ¤ß¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢½é´ü¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤Ò¤À¤Þ¤ê¤Î»í¡×¤Ë»ê¤ëÁ°¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Î´Æó¤µ¤ó¤È¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÀìÂ°¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¿Î®¤ì¤Ç¡¢¼«Á³¤ËÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ²»³Ú³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ò¤À¤Þ¤ê¤Î»í¡×¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢5¶ÊÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î3Ç¯¤°¤é¤¤¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï1994Ç¯¡£31ºÐ¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çµ¡ºà¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤äÏ©¾å¤Ç¥²¥ê¥é¥é¥¤¥Ö¤ò¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1995Ç¯¤«¤é96Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÌó9¥ö·î´Ö¤Ï¡¢20¿ôËü±ß¤ÎÃæ¸Å¼Ö¤ÇÁ´¹ñ631¤«½ê¤ÎÍÀþÊüÁ÷½ê¤ò²ó¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö¤Ò¤À¤Þ¤ê¤Î»í¡×¤Îº¢¤Ï¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÎÍ§Ã£¤âÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿Í¤¬¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤«¤é·ÀÌó¤òÀÚ¤é¤ì¤¿º¢¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤â¡¢¥Ò¥Ã¥È¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤¦·ÀÌó¤òÀÚ¤é¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡1996Ç¯12·îº¢¤Ë¡¢¡Ö¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¡×¤Î¥Ñ¡¼¥È2¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤«¶Ê¤ò²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ÎÇ¯¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÏÃ¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ò¤À¤Þ¤ê¤Î»í¡×¤â¤¤¤¤¶Ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡ÖÍ¼±Ç¤¨¡×¤â¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»»¦Åþ
¡½¡½¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î°·¤¤¤È¡¢ÊüÁ÷¸å¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡¡¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç1²óÎ®¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤°¤é¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î1¡¢2ÏÃ¤Ç¡ÖÍ¼±Ç¤¨¡×¤¬Î®¤ì¤Æ¡Ä¡Ä3ÏÃÌÜ¤°¤é¤¤¤«¤é¡Ö¤Ò¤À¤Þ¤ê¤Î»í¡×¤¬Î®¤ì¤¿¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¡È¤¢¤Î¶Ê¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡É¤Ã¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤Ï¡Ö¤Ò¤À¤Þ¤ê¤Î»í¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¤Î¡Ö¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤Î²Ö¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÄÌ¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÅÓÃæ¤ÇÎ®¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÈÁÞÆþ²Î¡É¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¡ÈÁÞÆþ²Î¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»öÌ³½ê¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ÈÃ¯¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦±½¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Î¥¨¥ó¥É¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢²Î¼êÌ¾¤âÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼ò°æË¡»Ò¤µ¤ó¤Î¥·¡¼¥ó¤Î»þ¤Ë¡¢¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¼ò°æ¤µ¤ó¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡Ä¡Ä¡Ê¡Ö2¡×¤«¤éÅÐ¾ì¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Î¡Ë¾¾¤¿¤«»Ò¤µ¤ó¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦±½¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ê¥Ò¥Ã¥È¤Ï¡ËÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½180ËüËç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¤Ç¤Ï1°Ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤º¤Ã¤È2°Ì¡£¤Ç¤âÍÀþ¤Ç¤Ï1°Ì¤ò¼è¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á°¤Ë¡¢Á´¹ñÁ´¤Æ¤ÎÍÀþÊüÁ÷½ê¤òÄ¾ÀÜË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¿Æ¶á´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Ò¤À¤Þ¤ê¤Î»í¡×¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¤Ò¤À¤Þ¤ê¤Î»í¡×¤Ï¼çÂê²Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¡ÖSofa¡×¤Ï¼¼°æ¼¢¼ç±é¡Ö¿´ÎÅÆâ²Ê°å¡¦ÎÃ»Ò¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËèÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Î¤¬ÂçÊÑ¤ÊÃæ¤Ç¡ÖSofa¡×¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Þ¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¶Ê¤â´°À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤ËÆüËÜ¤ò½ÐÈ¯¡¢¸þ¤³¤¦¤ËÃå¤¤¤Æ¤«¤é½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ²Î»ì¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Û¥Æ¥ë¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡Ä¤º¤Ã¤È¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÜÀîÂç½õ¡¦²Ö»Ò¤¬±þ±ç
¡½¡½¤½¤ÎÇ¯¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤ªº×¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤È¹ÈÇò¤¬Æ±¤¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤äËÜÈÖ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Èº£¡¢»ä¤Ï¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢Ì´¤¬½ª¤ï¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤½¤ÎÌ´ÉñÂæ¤Ç²Î¤Ã¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡¡¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤ÏËÁÆ¬¡¢²Î¤¤Â»¤Í¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÉ×ÉØ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¡ËµÜÀîÂç½õ¡¦²Ö»Ò¤µ¤ó¤¬¹ÈÁÈ¤Î±þ±ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤òÊ¹¤Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤Ï¹ÈÇò»ÅÍÍ¤Ç4¾®Àá¤¯¤é¤¤¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¡¢Ã«Â¼¿·»Ê¤µ¤ó¤¬¡Ö¹ÈÇò¤Ë¤ÏËâÊª¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ¸å¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ë»þ¤â¡ÈÌ´¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¤Ï¡¢¤Þ¤¿¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè4²ó¡Ú¡Ö¤Ò¤À¤Þ¤ê¤Î»í¡×Âç¥Ò¥Ã¥È¤Î¥¦¥é¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿´íµ¡¡¡ÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¤Ï¤Ê¤¼¡¢Î¥º§¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Û¤Ç¤Ï¡¢Æ£ÅÄ¤¬¼«¿È¤ÎÎ¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ£ÅÄ·ÃÈþ¡Ê¤Õ¤¸¤¿¡¦¤¨¤ß¡Ë
1963Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¶À¥»Ô½Ð¿È¡£ÍÄ¾¯»þ¤«¤é·àÃÄ¤Ë½êÂ°¤··ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£1994Ç¯¤ËLe Couple¡Ê¥ë¡¦¥¯¥×¥ë¡Ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1997Ç¯¤Ë¡Ö¤Ò¤À¤Þ¤ê¤Î»í¡×¤¬180ËüËç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òµÏ¿¤·¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¡£2001Ç¯¤«¤é¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¡£¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ÇÍÎ³Ú¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¡ÖÄ°¤¯Ìô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì45ËüËç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¡£2012Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼»á¤ÎÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö²ÖÂ«¤ÈÇ¡×¤Ç¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ÖÍ¥½¨¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£2008Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¸©¤Î¾®³ØÀ¸¤È¶¦¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡ÖOMOIYARI¤Î¤¦¤¿¡×¤¬Á´¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë²Î¤ï¤ì»Ï¤á¡¢2010Ç¯¤«¤éÁ´¹ñ¤ò²ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
