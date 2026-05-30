5月31日に全国ツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の最終公演を控える嵐。嵐のラストステージの生配信を告知するため、5月24日17時59分30秒には、嵐が民放5局を“ジャック”した。「CMは嵐のこれまでのライブ映像が複数組み合わさって作られたもので、’99年のデビュー曲『A・RA・SHI』の楽曲が使われていました。ジャックして以降もCMは流れています。尺の長さや、使用されている楽曲が『感謝カンゲキ雨嵐』や『Ha