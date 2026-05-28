モナキのケンケンが26日、テレビ朝日で行われた、特別番組『モナキ 純度100％』(6月20日24:00〜放送)の制作発表記者会見に登壇。SNS上で拡散されている自身のプライベートについて回答した。モナキ・ケンケン○NGなしのモナキ、初冠番組の会見でプライベートな質問にも真摯に回答『モナキ 純度100％』は、今年4月にメジャーデビューしたモナキ初の冠番組。50項目に及ぶアンケートを実施し、「モナキの基本プロフィール」「プライベ