指原莉乃がプロデュースする、アイドルグループの＝LOVE（イコールラブ）のメンバー・佐々木舞香と野口衣織が個人でのInstagramアカウントを開設。さらに、大場花菜は個人でのTikTokアカウント開設を発表した。

写真＆動画：イコラブ佐々木舞香＆野口衣織＆大場花菜の初投稿

■指原莉乃はストーリーズで3人の新規アカウントを紹介

プロデューサー・指原莉乃は、「いおちゃん インスタ初心者すぎて 私のこと共同投稿者にしようとしててかわい」というなんとも初々しいエピソードつきで野口衣織のアカウント（@noguchi_iori_）を紹介。続けて、「まいかもはじめました！」と佐々木舞香のアカウント（@maika_sasaki_）も自身のInstagramのストーリーズにて紹介した。

また、すでに個人でのインスタアカウントを持つ大場花菜は、今回あらたにTikTokアカウント（）を開設。

「TikTokビギナーすぎて貼り付けられないけど（ごめんなさい）はなもTikTok始めました！こちらもぜひ！（インスタでごめん…）」と添えている。

指原莉乃のストーリーズを見る

https://www.instagram.com/stories/345insta/

■佐々木舞香「この時代のインスタ初心者よろしくお願いします」

そして、このたびあらたにSNSアカウントを開設したメンバー3人はそれぞれ初投稿を行った。

佐々木舞香は「皆さんどうも＝LOVEの佐々木舞香です インスタのアカウントを作りましたこちらです！」とアピール。

「この時代のインスタ初心者 よろしくお願いします」と挨拶するとともに、柔和な笑顏ショット（1点目）と編み込みやリボンの装飾がよくわかる美しい横顔ショット（2点目）の全2点を公開した。

■野口衣織「繊細かわいいのでたくさん撮りましたっ」

野口衣織はアカウント開設に対し、「手探りのんびり 投稿していけたらと思っています」とマイペース投稿を行っていくことを明かし、「 #Mステ での新衣装～」と新衣装ショットを投稿。

「繊細かわいいのでたくさん撮りましたっ」とテンション高めな様子で全7点の写真を公開。そのなかには「指原さんとティッシュの奪い合い嬉しかったです！！！（？）」と出演するともらえるというMステ特製箱ティッシュを奪い合う姿も披露している。

■大場花菜は個人TikTokアカウントを開設！「とくべチュ、して」を披露

さらに、大場花菜はTikTokを開設。

「＝LOVEのはなちゃんこと 大場花菜(おおばはな)です 今日からTikTokはじめます！」と元気に挨拶し、「わからないことだらけなので成長見守って下さい…」とファンに語りかけるとともに、18thシングル「とくべチュ、して」ダンスチャレンジ動画を投稿。

眩しいアイドルスマイルとともに、キュートなダンスを披露している。