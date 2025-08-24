=LOVE（イコラブ）佐々木舞香と野口衣織がインスタ開設！大場花菜はTikTok開設へ
指原莉乃がプロデュースする、アイドルグループの＝LOVE（イコールラブ）のメンバー・佐々木舞香と野口衣織が個人でのInstagramアカウントを開設。さらに、大場花菜は個人でのTikTokアカウント開設を発表した。
■指原莉乃はストーリーズで3人の新規アカウントを紹介
プロデューサー・指原莉乃は、「いおちゃん インスタ初心者すぎて 私のこと共同投稿者にしようとしててかわい」というなんとも初々しいエピソードつきで野口衣織のアカウント（@noguchi_iori_）を紹介。続けて、「まいかもはじめました！」と佐々木舞香のアカウント（@maika_sasaki_）も自身のInstagramのストーリーズにて紹介した。
また、すでに個人でのインスタアカウントを持つ大場花菜は、今回あらたにTikTokアカウント（）を開設。
「TikTokビギナーすぎて貼り付けられないけど（ごめんなさい）はなもTikTok始めました！こちらもぜひ！（インスタでごめん…）」と添えている。
指原莉乃のストーリーズを見る
https://www.instagram.com/stories/345insta/
■佐々木舞香「この時代のインスタ初心者よろしくお願いします」
そして、このたびあらたにSNSアカウントを開設したメンバー3人はそれぞれ初投稿を行った。
佐々木舞香は「皆さんどうも＝LOVEの佐々木舞香です インスタのアカウントを作りましたこちらです！」とアピール。
「この時代のインスタ初心者 よろしくお願いします」と挨拶するとともに、柔和な笑顏ショット（1点目）と編み込みやリボンの装飾がよくわかる美しい横顔ショット（2点目）の全2点を公開した。
■野口衣織「繊細かわいいのでたくさん撮りましたっ」
野口衣織はアカウント開設に対し、「手探りのんびり 投稿していけたらと思っています」とマイペース投稿を行っていくことを明かし、「 #Mステ での新衣装～」と新衣装ショットを投稿。
「繊細かわいいのでたくさん撮りましたっ」とテンション高めな様子で全7点の写真を公開。そのなかには「指原さんとティッシュの奪い合い嬉しかったです！！！（？）」と出演するともらえるというMステ特製箱ティッシュを奪い合う姿も披露している。
■大場花菜は個人TikTokアカウントを開設！「とくべチュ、して」を披露
さらに、大場花菜はTikTokを開設。
「＝LOVEのはなちゃんこと 大場花菜(おおばはな)です 今日からTikTokはじめます！」と元気に挨拶し、「わからないことだらけなので成長見守って下さい…」とファンに語りかけるとともに、18thシングル「とくべチュ、して」ダンスチャレンジ動画を投稿。
眩しいアイドルスマイルとともに、キュートなダンスを披露している。