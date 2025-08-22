藤井風『Mステ』初出演決定！放送日は3年ぶり3枚⽬のスタジオアルバム『Prema』のリリース日
藤井 風が、9月5日に放送されるテレビ朝日系『ミュージックステーション』に初出演することが明らかとなった。
■アルバム『Prema』は全英語詞による作品
『Lollapalooza』（シカゴ）や『Outside Lands』（サンフランシスコ）などのフェス出演を含むノースアメリカツアーを大成功に収め、先日さいたまスーパーアリーナで行われたビリー・アイリッシュの緊急来日ライブ『HIT ME HARD AND SOFT: The Tour』にオープニングアクトとして出演し、日本での約1年ぶりのライブパフォーマンスが大きなインパクトを与えた藤井 風。
『Mステ』放送日の9月5日は、藤井 風3年ぶり3枚目のスタジオアルバム『Prema』（全英語詞）のリリース日。どんなパフォーマンスを見せてくれるのか、注目だ。
■アルバム『Prema』ジャケット写真
■番組情報
テレビ朝日系『ミュージックステーション』
09/05（金）21:00～
出演：タモリ、鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）
■リリース情報
2025.09.05 ON SALE
ALBUM『Prema』
■関連リンク
『ミュージックステーション』番組サイト
https://www.tv-asahi.co.jp/music/
藤井 風 OFFICIAL SITE
https://fujiikaze.com