「日本サッカーは進化し続ける！」「強豪へ突き進む現状を物語る」Jクラブ＆プレミア名門のタッグを韓国メディアが大々的に報道
J１で16位の名古屋グランパスが８月21日、イングランド・プレミアリーグの名門エバートンと戦略的パートナーシップを締結したと発表した。
エバートンのオーナーであり、ローマのオーナーでもあるThe Friedkin Groupとの関係を基盤とするもので、2022年11月に締結したローマとの戦略的パートナーシップに続く国際的な提携に。名古屋・愛知から世界へと繋がる次世代の選手育成・国際交流・事業連携の可能性、機会をさらに拡大していくという。
この発表を受け、韓国メディア『SPOTV NEWS』が「日本サッカーは進化し続ける！韓国選手７人が在籍した歴史ある名門クラブが公式発表。エバートンと戦略的パートナーシップを締結」と題した記事を掲載。「降格の危機に直面しながらも、クラブの発展を不断に促す」と大々的に報じている。
「危機に瀕する名古屋だが、成績とは別にクラブの発展のためにさらなる努力をしている。ローマに続き、プレミアリーグのエバートンと戦略的パートナーシップを締結し、世界的で先進的なサッカーマネジメントを学ぶ決意を示している。日本サッカーが強豪へ突き進む現状を物語る一例だ。彼らは近年、目立った発展を遂げてきた。
巨大なサッカーインフラを基盤に国内リーグの競争力を高め、積極的な投資と度重なる欧州への輩出により、代表チームの戦力向上を実現した。名古屋もこのような流れを追随しようとしている。目の前の降格危機脱出も重要だが、エバートン、ローマという欧州の名門チームとのパートナーシップ締結により、クラブの明るい未来を描いている」
降格圏まで勝点４差のグランパスは、欧州の名門のサポートも受けながら、J１残留、そしてその先の目標に向かって突き進んでいく。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
