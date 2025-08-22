もし大切な友人から「死にたい」と相談されたら……あなたはどう答えますか？



どうせ「死にたい」なら…

「以前、自◯したいと相談された時に『辛いね、わかるよ』って言葉が響きそうな状況ではなかったので、『よし、わかった、具体的にどうやって自◯するのが楽かを考えよう』と2人で徹底的に調べまくった。



結果、『雪山での凍死がいちばん楽』という結論になったのだが、そいつは雪山どころか近所の丘を登るのすら辛いほどの体力だったため、『それならば死ぬために頑張る』と不思議なことを言って、まずは…とワンダーフォーゲル部に入って山登りを学び出した。



それから随分たった頃、そいつからメールが届いたのだが、『あんなことがあって始めた山登りにしっかりハマっています（笑）。過去は変えられないので、あの頃の思いは今もありますが、どうせなら冬のマッキンリーで死にたいと思っています（もちろんご迷惑かかるから、下山してからにしますが）』と書かれていて、添付された写真には、どこだか知らないすごい高くて風景の良い山頂でバカみたいに笑ってるそいつが写っていた。



死にたくなったら山に行け、みたいな迷惑な話をしたいわけではないのだけど、どうせ死にたいなら、自然の中で、何か新しい、今までしたことのないことをするのもいいかもしれない、なんてことを、最近『ダイビング始めたらつらい気持ちが忘れられて、仕事をやめて沖縄に引っ越すことにしました』という連絡を友人からもらって思い出しました（笑）。みんな、いろいろあるけど、生きてください！」



「健全な精神」は「健全な身体」に宿る

X（旧Twitter）にそう投稿した、MT(TRUE COLORS Japan運営、C&F協会の人) （@Mocherin）さん。



楽に命を絶つための体力作りとして始めた「山登り」にハマり、未来を考えられる気力を取り戻したMTさんの友人の話に、多くの方々からの赤裸々な経験談が殺到。



また、「やはり筋肉は全てを解決するのでは？」「行き詰まると急に歩きだしたり走りだしたりする人いるけど、無意識の治療行為かもしれないと思えてきた」といった声も寄せられた。



198万回以上表示され、3万7千以上のいいねがつけられた今回の投稿に対する反響について、「そんなにも多くの方々が、それぞれに大変な思いをしながらも『今を生きている』『生き抜いてこられた』という、それ自体にすごい価値があると思います」と、MTさんは語る。



君と“未来”の話がしたいんだ

今回の話を投稿した理由を聞いたところ、「絶望の渦中にいる時は『未来』なんて考えられないと思います。『生きていればいいことがある』とか『出会いがあれば変わる』といった言葉を簡単に言いたいわけでもありません」と、MTさん。



「一歩を踏み出す気力すら持てないほど心が傷ついてしまっている人が言う『死にたいほど辛い』は、言い換えれば、『死にたいほど頑張ってきた』ことの証だと思うんです。自分の中の“マイナス”に見える部分も、見方を変えれば意味があるかもしれません。まずは自分を責めるのではなく、ここまでよく耐えてきた自分自身を少しでも認めてあげてほしい…。



今まさに『命を断とうか…』と思っている方も、きっとどこかにいると思います。私自身、中高生時代の『いじめ』が原因で人生を諦めかけた経験があります。その時、合気道の師匠の言葉に救われました。『君が辛いと思っているそれは“過去”の話なんだよ。私は君と“未来”の話がしたいんだ。社会のためになる男になってください』と。1人でも、その人なりに前を向いて生きるきっかけになれば…そんなことを願って投稿しました」（MTさん）



変えられるのは他人や周囲じゃなく、「自分自身」だけ

現在、対人関係とコミュニケーションの講座『TRUE COLORS』というワークショップを主催・運営するMTさん。



「コミュニケーションというと、『どう相手と関わるか』『周りをどう変えるか』といった発想になりがちですが、人が変えられるのはどこまでも『自分自身』だけです。 自分を知れば、状況の見え方を変えることができる。『だめな自分』を責めるのではなく、リフレームしてみてほしい…そんなふうに願っています」（MTさん）



やはり「自然」は大切なのかも

絶望していた友人に未来に向かう気力と体力をもたらした「山登り」や「自然」。実は別の友人からも、MTさん宛に同様の連絡があったそうだ。



「投稿で言及した友人とはまた別の人物なのですが、やはり死にたいほど苦しんでいた友人が、山登りを趣味で始めたらいろいろ回復して、『こんな私が言うのも不思議なんだけど、生きててよかった』というコメントをくれたことがありました。自然って、やはり人間にとって大切なのかもしれませんね…なんて話を冷房の効いた部屋でしている私も、少し自然に触れてこようと思います（笑）」（MTさん）



鬱状態だった夫、定期的に「山」に還してます

【以下、今回の投稿に対して寄せられた「さまざまな経験談」やコメント】



「まず一緒に計画を立てる、みたいな対応は精神科医のやり方でもあったような」



「一人で海外をフラフラするけど、死に場所を探してる自覚はいつもある。ここはちょっとな〜と考えて、やっぱり日本で死ぬか…ってなりますね」



「養老孟司氏の著書の中に、鬱になったお坊さんがこれは修行が足らないからだと千日行みたいなのをしたら治った、仏の功徳だというのを、氏はただひたすらに体を使ったから治ったんだと言ってます。多分真実だと思ってます」



「夫も鬱状態だったけど、山で農作業させたら良くなってました。自然が合うようなので定期的に山に還してあげることになりました」



