「お寿司を食べ過ぎる」とどうなる？お寿司の適量目安も解説！【管理栄養士監修】

お寿司は、日本の食文化を代表する料理であり、世界中でも愛されています。魚や海藻、酢飯など、バランスよく栄養素を含むお寿司は、実は健康や美容にも多くの効果が期待できる食品です。本記事では、お寿司を食べ過ぎるとどうなるか解説します。

監修管理栄養士：

武井 香七（管理栄養士）

お寿司に含まれる栄養素とその働き

魚の栄養価

帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フリーランスを経て株式会社Wellness leadを設立。栄養士事業と健康事業を行なっている。保有免許・資格管理栄養士資格

お寿司のネタとなる魚は、良質なたんぱく質、DHA・EPA、ビタミンDなどを多く含みます。

たんぱく質：筋肉や皮膚、髪の健康維持に欠かせない栄養素

DHA・EPA：血液をサラサラにし、脳の働きをサポート

ビタミンD：カルシウム吸収を促し、骨の健康維持に貢献

酢飯の効果

酢飯にはお酢が含まれ、酢酸は食後血糖値の上昇を緩やかにする可能性があります。ただし、疲労回復効果については限定的なエビデンスにとどまります。また、ご飯からはエネルギー源となる炭水化物を適量摂取できます。

海苔・野菜の栄養

巻き寿司や軍艦巻きに使われる海苔には、食物繊維、ミネラル（カルシウム、マグネシウム）、ビタミンB群が豊富に含まれています。野菜を組み合わせることでビタミンCや抗酸化成分も補えます。

お寿司を食べ過ぎたときに起こりやすいこと

お寿司は一見ヘルシーな印象がありますが、食べ過ぎると栄養バランスや摂取カロリーの面で負担になる場合があります。

糖質の過剰摂取

シャリには砂糖と酢が加えられており、白米だけを食べるよりも糖質量が多くなります。握り寿司1貫のシャリには約15gの糖質が含まれ、10貫食べると150g前後になります。糖質過多は血糖値の急上昇や脂肪蓄積の原因になります。

脂質の摂り過ぎ

トロやサーモン、マヨネーズ使用のネタは脂質が多く、カロリーも高めです。脂質の過剰摂取は体重増加だけでなく、血中脂質のバランスにも影響します。

塩分の摂り過ぎ

しょうゆやタレ、加工ネタ（漬け魚、穴子など）には塩分が多く含まれます。塩分過多は高血圧やむくみの原因になることがあります。

お寿司の適量目安

お寿司の適量は、年齢・性別・活動量によって変わります。一般的なシャリ30g・低～中カロリーのネタを想定すると、成人では握り寿司8～12貫程度が一つの目安です。

活動量別の目安

活動量が少ない人（デスクワーク中心・運動習慣が少ない）：8～10貫程度（約400～600kcal）

活動量が多い人（立ち仕事・運動習慣がある）：10～12貫程度（約500～750kcal）

茶碗蒸しや汁物を加える場合は、握り寿司の量を減らすとカロリーオーバーを防げます。

子どもの場合

成長期でも大人と同じ量を食べると、脂質や塩分が多くなり過ぎる可能性があります。年齢に応じて5～8貫程度が望ましいでしょう。

食べ過ぎを防ぐ工夫

お寿司は美味しいだけに、つい食べ過ぎてしまいがちです。以下のような工夫で食べ過ぎを防げます。

低カロリーのネタを選ぶ

白身魚や貝類、まぐろ赤身などを中心に選び、揚げ物やマヨネーズ使用のネタは控えめにします。

シャリの量を減らす

「シャリ小」や「半シャリ」を活用すれば、糖質とカロリーを減らせます。

汁物や副菜を先に食べる

味噌汁やサラダを先に摂ることで満腹感が得られ、握り寿司の食べ過ぎ防止につながります。

食べる順番を工夫する

刺身や低カロリーネタから先に食べると、血糖値の急上昇を抑えられます。

まとめお寿司は適量とバランスが大切

お寿司は選び方と食べ方によって、健康的に楽しめる料理です。糖質・脂質・塩分の過剰摂取を避けるためには、適量を守り、低カロリーのネタを多く選ぶことがポイントです。汁物や副菜と組み合わせながら、食事全体の栄養バランスを意識しましょう。適量とバランスを意識することで、お寿司を安心して楽しめます。

参考文献

日本食品標準成分表2020年版（八訂）（文部科学省）

平成30年度全国健康関係主管課長会議の資料について（厚生労働省）

「食事バランスガイド」について（農林水産省）