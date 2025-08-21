旨辛な新作「インフェルノ」が登場！バーガーキング「ダブルビーフ」「チキン＆ビーフ」2種新発売
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2025年8月22日（金）より、大人気シリーズ“ビッグマウス”から、直火焼きの100％ビーフパティと「燻製辛口ガーリックフレーク」がクセになる旨辛な新作『ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー』『チキン＆ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー』の2商品を期間限定で新発売する。
■2商品が期間限定で新登場
バーガーキングの直火焼きだから旨い、炎で焼いた香ばしい100％ビーフパティから肉の旨味が溢れ出す、人気の“ビッグマウス”シリーズより、直火焼きの100％ビーフパティと「燻製辛口ガーリックフレーク」を使用し、香ばしくスモーキーな肉の旨味とクセになるスパイシーな味わいを両立した『ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー』『チキン＆ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー』の2商品が期間限定で新登場する。
『ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー』は、直火焼きの100％ビーフパティ2枚とスモーキーなベーコン4枚にコクのあるチェダーチーズ4枚を重ね、唐辛子の辛味×ニンニクの旨味、豆板醤の隠し味をプラスした「特製スパイシーソース」に、さらに「燻製辛口ガーリックフレーク」で仕上げた、クセになる辛さが食欲をそそる本格大型バーガー。
『チキン＆ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー』は、直火焼きの100％ビーフパティと、鶏むね一枚肉を使用した、ヒッコリーのスモーキーな香りと7種類のスパイスを使用した新開発チキンパティを、コク深く渋みのあるスモーキーなおいしさの「ブルズアイ BBQソース」とクリーミーな特製チーズソース、さらに「燻製辛口ガーリックフレーク」で仕上げた、ビーフとチキンを旨辛な味わいで楽しむ本格大型バーガー。
『“ビッグマウス”シリーズファンの皆様も、辛い物好きの皆様も、直火焼きの100％ビーフパティと「燻製辛口ガーリックフレーク」がクセになる旨辛なおいしさの『ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー』『チキン＆ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー』を大きく口を開けてお楽しみください。』
■商品概要
商品名：ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー
発売日：2025年8月22日（金）〜
価 格：単品1,490円、セット1,790円
商品名：チキン＆ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー
発売日：2025年8月22日（金）〜
価 格：単品1,290円、セット1,590円
〈注意事項〉
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）となる。
※「燻製辛口ガーリックフレーク」には辛味成分が含まれていない。
※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となる。
※一部店舗では、取り扱っていない。
※店舗により、販売時間帯が異なる。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がある。
※金額は全て総額表示（税込み価格）。
※予告無く商品設計、価格が変わる場合がある。
※画像はイメージ。
※下記店舗では『ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー』『チキン＆ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー』を販売していない。予めご了承のこと。
バーガーキング東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）
バーガーキング栂池雪の広場店（長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1）
バーガーキング京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）
