今年のケンタッキーは「とろ〜り月見」にとことんこだわり 目玉焼き風オムレツを3枚サンドしたバーガーも先行販売
日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下：KFC）店舗で、「とろ〜り月見」シリーズ全4種を27日から数量限定で販売する。
【写真】定番のパイもラインナップ！「とろ〜り月見」シリーズ全4種
さらに今年は、たまご好きに向けた新プロジェクト「人類たまご化計画」を始動。同プロジェクトを推進すべく、CTO（Chief Tamago Officer）には、たまご好きで知られる、なかやまきんに君が就任するとともに、「とろ〜り月見」シリーズを発売する27日に先駆けて、たまご好きがたまご好きのために開発した、ふんわり目玉焼き風オムレツを3枚積み上げた「トリプル月見バーガー」を20日より全国7店舗で限定先行販売する。
今年のKFCの月見は、例年以上にたまご好きに愛してもらえるように「とろ〜り月見」にとことんこだわった。今年の月見シーズンでは、「たまご好きがたまごを楽しむための商品」というテーマのもと、“たまご感”をより強調した新たなラインアップを展開。
中でも注目なのは、「とろ〜り月見和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタル」。昨年はハーブが効いたタルタルソースを使用していたが、今年はハーブを抑え、よりたまご本来の味わいを楽しめる構成に仕上げた。また、「トリプル月見バーガー」は“たまご感”をさらに極めた新提案商品。3枚の目玉焼き風オムレツと1.5倍に増量したたっぷりのタルタルソースという、まさに“たまご推し”の一品となっている。
■「とろ〜り月見和風チキンカツバーガータマゴたっぷりタルタル」開発担当者のコメント
秘伝の醤油風味のテリヤキソースがたっぷり絡んだチキンカツに、“とろ〜り”がたまらない目玉焼き風オムレツ。そしてたまご具材たっぷりのタルタルソースを30グラムと、千切りキャベツを合わせたボリューム満点の新作です！タルタルソースは、食べやすさとたまご感を両立するよう具材の配合とサイズに工夫を重ね、よりたまごを感じられる仕上がり。さらに見た目の黄色味にもこだわり、色合いからもたまごらしさを演出しています。
