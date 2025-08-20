岡山がボリビア１部グアビラからFWユウト・バイゴリアを期限付きで獲得

J1のファジアーノ岡山は8月20日、ボリビア１部グアビラからFWユウト・バイゴリア選手を期限付き移籍で獲得したと発表した。

19歳の若手加入に「なんかきたー！」「サイレント補強」と反響を呼んでいる。

ユウト・バイゴリアはボリビア出身の19歳で172センチ、71キロ。背番号は32になると発表された。

また、クラブを通じて「母国である日本の素晴らしいクラブ、ファジアーノ岡山の一員となれることを大変嬉しく思います。このように私を信頼していただいたクラブに感謝しております。全力を尽くし、一日も早くクラブに貢献できるよう努力してまいります。

どうぞよろしくお願いいたします」とコメントをしている。

ファンからは「ボリビアから？！」「楽しみな選手来た」「まだ19歳になったばかり！」「佐藤龍之介のような選手になってほしいな！」「滑り込み補強」「大暴れ期待」「なかなかレアなルート」「未来を見据えた補強かな」と、さまざまなコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）