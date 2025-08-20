

女子代表は石川真佑（右）がキャプテンとして奮闘。新エースとして佐藤淑乃（左）も台頭し、チームは生まれ変わった印象

この1年、日本バレーボール界は著しい進化を見せている。パリ五輪後、男女ともSVリーグが新たに開幕。男子は地上波での放送、1万人以上の入場者数を記録するなど、人気は急上昇した。

そして今年6月から7月にかけ、男女の代表チームがバレーボールネーションズリーグ（VNL）を戦い、8月には女子、9月には男子の世界バレーボール選手権が開幕。さらに注目を集めることになるはずだ。

【写真】日本ラウンドからキャプテンの石川祐希や郄橋 藍ほか

両代表で新時代の担い手になっているのが、共に世界最高峰のイタリアでプレーする石川きょうだいである。

日本女子代表は、パリ五輪でポーランド、ブラジルに敗れ、ケニアには勝利するも1次リーグで敗退、ベスト8に進めなかった。当時エースだった古賀紗理那が現役引退を決断。ひとつの時代の終焉に悲壮感が漂っていた。

3試合を終えた後、石川真佑はこう漏らしていた。

「パリ五輪は3試合を終えて、『相手も五輪にかける思いが強いな』と思いましたし、相手のほうが上回っていました。そこで自分たちが押されて、力を出しきれなくて。これからどう改善するのか。自分自身、改善点がたくさんあるので、そこに目を向けてやっていきたいです」

あれから1年、石川は目に見えてたくましくなっている。イタリア、セリエA挑戦2年目のノヴァーラではCEVカップ（欧州カップ戦のひとつ）で優勝。決勝戦では獅子奮迅の活躍だった。

その成熟が代表で見えたのが、キャプテンに指名されたVNLだろう。リーダーとしてチームを牽引、決勝ラウンド進出に貢献した。コートでの存在感は抜群で、苦しいパスでも打ちきる姿は頼もしかった。また、ベンチに下がっても仁王立ちで選手たちを鼓舞していた。

「（キャプテンとして）カナダ、香港のラウンドでは8試合やってきました。日本での試合は初めてで気持ち的にも違いましたけど、変に気持ちをつくらず、今までどおりできたかなって思います」

VNL第3週をそう振り返った石川の表情は、明るく弾んでいた。

大会は、決勝ラウンドには進んだが惜しくもメダルに届かず、4位。だが、新しい船出としては上々だ。

〈明るさ〉

それが新たに発足したフェルハト・アクバシュ監督率いる新代表の一番の変化だろう。トルコ人監督のアクバシュ氏は、今にもコートに突っ込みそうなほどパッション全開で、チームを鼓舞。エネルギッシュな情熱は、チームに好循環を起こしている。

「失敗を恐れずに攻めなさい」

アクバシュ監督はそう選手たちに伝え、能力の最大値を引き出しつつある。明るく前向きな空気をつくり出すことで停滞を打破。各選手が本来の技量や迫力を出せるようになってきた。



VNLでは元代表の大友 愛の娘、当時18歳の秋本美空（左上）や、ベテラン勢の活躍も目立ち、ポジション争いが激化した

それが19歳の秋本美空の台頭にもつながっている。また、VNLではミドルブロッカー、島村春世のようなベテランの活躍も目立った。そしてリベロは最激戦区で、ディグ（スパイクレシーブ）のレベルが向上。自由闊達なポジション争いを生み出している。

世界バレーでも、彼女たちは研鑽を積む。

一方、男子代表はパリ五輪の準々決勝でイタリアに大逆転で敗れ、「パリの涙」と言われる悲劇の結末だった。

「僕が点を取りきれず、この結果にした」

パリ五輪後、キャプテンを務めた石川祐希は憔悴しきった顔で語っていたが、イタリア戦も両チーム通じて最多得点だった。つまり戦犯などではなかったが、それでも彼は正面から結果と向き合っていた。今思えば、それは不死鳥の犧得犬離汽ぅ鶚瓩世辰拭



男子代表ではVNLの第3週、日本ラウンドからキャプテンの石川祐希（右）や郄橋 藍（右から2人目）が合流して戦力アップ

パリ五輪、男子バレーは最高視聴率を記録（競技の中で）。SVリーグも開幕し、人気は爆発的に高まった。郄橋 藍、西田有志らスター選手が人気を獲得し、ファンの裾野は一気に拡大。関田誠大、宮浦健人、小川智大らを擁して準優勝したジェイテクトSTINGS愛知への大声援は印象的だった。

その熱気は、新たな代表にも還元されている。

フィリップ・ブラン氏から代表監督のバトンを託されたロラン・ティリ氏は、VNLで確実に戦力を底上げした。

石川、郄橋、西田、関田、小野寺太志、山内晶大、山本智大らパリ五輪の主力が日本ラウンドまで不在も、宮浦はVNLのベストスコアラーランキングで5位、小川はベストディガーで3位と上々の結果を残した。また、日本ラウンドでは甲斐優斗がチャンスサーバーで頭角を現した。



パリ五輪の主力が不在の間も、（左から）甲斐優斗や宮浦健人ら、出場機会が少なかった選手たちがしっかり結果を残した

予選ラウンドは4位で通過したが、準々決勝で世界1位のポーランドと戦い、敗退。前々回が3位、前回が2位だった結果から考えれば一歩後退か。しかし、コンビを合わせながら新戦力発掘もできたと考えたら、むしろ上出来だ。

何より、キャプテン石川はこの1年、際立った存在感を見せた。昨シーズンは世界最高峰イタリア、セリエAのペルージャの主力として活躍。日本人初のCEVチャンピオンズリーグ優勝を経験し、「パリの涙」を糧にしている。あらためて歴史的快挙だ。

VNLでは、石川は肩の痛みを押しての出場だった。それでもコートに立つだけで、いや、コートサイドでも伝えられる経験は少なくなかった。多くの選手が刺激を受けていた。関田が不在の中、永露元稀や大宅真樹、それぞれタイプの異なるセッターとも新たにコンビを組んだ。

「（永露の）組み立てで、自信を持って打てていました。彼も感覚はわかっていないところはあるはずですが、そこは僕がアジャストしないといけない。トスが上がった以上、僕が決めないと。その中で、もっと決められたところもあったし、そこはもう少し合わせていきたいですね」

石川はそう言って焦っていなかった。ヨーロッパの最前線で戦う自信や経験のたまものか。頼もしいリーダーだ。

ロサンゼルス五輪に向け、世界バレーは試金石となる。

取材・文／小宮良之 写真／能登 直（a presto）